GTA 5 - Der Sportwagen Överflöd Imorgon, doppelte Belohnungen und mehr in GTA Online

Damit ihr stets den Überblick behaltet, listen wir euch wöchentlich die neuesten Inhalte, Boni und Rabatte in „GTA Online“ auf. In dieser Woche gibt es unter anderem einen neuen Sportwagen.

Rockstar Games hat vor kurzem bekannt gegeben, welche neuen Inhalte es in GTA Online gibt. Wenig überraschend dürfen sich alle Spieler auch in dieser Woche über ein brandneues Fahrzeug freuen, das bei einem der Händler auf euch wartet.

„Schon mal ein E-Auto in Erwägung gezogen? Natürlich nicht. Die korrekte Entsorgung eurer eCola-Dose ist ja schon zu viel Aufwand. Zum Glück ist der Imorgon das elektrische Vollblut, von dem ihr nie zu träumen gewagt habt. Jetzt könnt ihr endlich ein revolutionäres Chrom-Molybdän-Stahl-Wunder fahren und jedem erzählen, es ginge euch nur um die Umwelt. Der Kauf eines spektakulären Sportwagens ist ja wohl das Mindeste, was ihr tun könnt. Gern geschehen, Natur.“

Konkret handelt es sich dabei um den Sportwagen Överflöd Imorgon, der bei Legendary Motorsport für schlappe 2.165.000 GTA-Dollar auf euch wartet. Alle Infos zu dem Gefährt haben wir euch hier im Detail aufgelistet:

GTA 5 Der Sportwagen Overflod Imorgon ist ab heute in GTA Online verfügbar

Doppelte Belohnungen

In dieser Woche winken doppelte Belohnungen in der gesamten Arena-War-Serie, darunter auch in Modi wie Carnage, Flag War, Hot Bomb und Bomb Ball.

Außerdem erhalten alle Spieler doppelte GTA$ und RP für den Gegner-Modus Resurrection. Hier könnt ihr gefallene Teammitglieder wiederbeleben, indem ihr einen Gegner tötet. Das bedeutet auch, dass ihr nur gewinnen könnt, indem ihr das andere Team eliminiert und die Gegner erledigt, bevor sie sich in die Welt der Lebenden zurückkämpfen können.

Doppelte Auszahlungen gibt es zudem für alle Kontaktmissionen. Startet diese über die Textnachrichten auf eurem iFruit oder die Jobs-Seite im Online-Menü.

Das neue Preisfahrzeug in GTA Online

Ihr wisst sicherlich, dass ihr täglich einmal kostenlos am Glücksrad im Casino von Los Santos drehen könnt? Hier winken unter anderem GTA$, RP, Kleidung und mehr. Mit ganz viel Glück steht bald vielleicht sogar der getunte Sportwagen Obey 8F Drafter im barocken Val-de-Grâce-Design in eurer Garage. Alle Infos zu dem Fahrzeug gibt es hier:

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den 8F Drafter am Glücksrad

Rabatte

Wie immer könnt ihr mit zwei offenen Augen und einem Näschen für Rabatte täglich bares Geld in „GTA Online“ sparen. Derzeit gibt es eine saftige Preisreduzierung auf die folgenden Inhalte:

Obey 8F Drafter (Sportwagen) – 35 % Rabatt

Terrorbyte-Verbesserungen – 40 % Rabatt

Renovierungen der mobilen Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Avenger-Renovierungen – 40 % Rabatt

Basis-Verbesserungen (außer Orbitalkanone) – 40 % Rabatt

Büro-Renovierungen – 40 % Rabatt

Firmengaragen, -Erweiterungen & -Renovierungen – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser, -Erweiterungen & -Renovierungen – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

MC-Clubhaus-Renovierungen – 40 % Rabatt

Motorrad-Tuningwerkstatt fürs MC-Clubhaus – 40 % Rabatt

Bunker-Renovierungen & -Erweiterungen – 40 % Rabatt

Nachtclub-Renovierungen – 40 % Rabatt

Hangar-Werkstatt – 40 % Rabatt

Hangar-Renovierungen & -Erweiterungen

Twitch-Prime-Vorteile

Zusätzlich zu einem Extra-Rabatt von 10 Prozent auf alle oben genannten Rabatte, erhalten Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit dem Rockstar Social Club verknüpfen, Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf). Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.