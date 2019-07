GTA 5 - So viel kostet das Master-Penthouse: Alle Infos zum Casino-Update in GTA Online

Wie teuer ist eigentlich das Master-Penthouse im neuen Casino-Update zu „GTA Online“ und wie kann man sich die Immobilie „kostenlos“ sichern? Wir fassen euch in dieser News die wichtigsten Infos zu dem neuen Update zusammen.

Das neue Update für GTA Online ist mittlerweile für die verschiedenen Plattformen verfügbar und um die 2,5 bis 3,5 Gigabyte groß. Bereits vor dem offiziellen Release von Patch 1.31 waren verschiedene Details rund um das Casino bekannt.

Beispielsweise hatte ein Twitter-Nutzer die 22 Fahrzeuge vorgestellt, die in den kommenden Wochen für „GTA Online“ freigeschaltet werden.

Außerdem könnt ihr von jetzt an bis zum 07. August an dem Diamond-Vorteilsprogramm teilnehmen. In diesem Rahmen könnt ihr verschiedene Ingame-Items wie beispielshalber besondere und themenbezogene T-Shirts oder Designs für die neuen Fahrzeuge abstauben.

Welche Voraussetzungen es für die verschiedenen Stufen erfüllen müsst, erfahr ihr hier.

Derzeitige Serverprobleme

Aufgrund des großen Andrangs, kommt es derzeit zu einigen Serverproblemen, weshalb sich Spieler zum Teil nicht in „GTA Online“ einloggen können.

Auf dieser Webseite könnt ihr den aktuellen Status von „GTA Online“ erfahren:

Alle Störungen zu GTA Online

© Rockstar Games

Wie teuer ist das Master-Penthouse?

Über dem neuem Casino befindet sich das Master-Penthouse, das euch nicht nur einen tollen Blick, sondern auch verschiedene Vorteile im Spiel gewährt.

Allerdings ist die Immobilie nicht ganz günstig, müsst ihr doch immerhin mindestens 1,5 Millionen GTA-Dollar investieren. Habt ihr noch etwas mehr Geld gespart, dann könnt ihr euch für 3,7 Millionen GTA-Dollar das mittlere Penthouse gönnen. Wenn ihr es richtig dicke habt, dann holt euch die teuerste Version dieser Immobilie für ordentliche 6,5 Millionen GTA-Dollar.

Die Mitgliedschaft im Casino schlägt übrigens mit weiteren 500 GTA-Dollar zu Buche. Außerdem erhaltet ihr jeden Tag 1.000 Jetons kostenlos, mit denen ihr spielen könnt. 100 Jetons kosten ansonsten 100 GTA-Dollar.

So kauft ihr euch ein Penthouse in GTA Online

Öffnet euer Ingame-Smartphone und geht ins Internet

Geht auf Eyefind und klickt auf die Werbung zum Diamond Casino

Klickt auf „The Penthouses“

Wählt eine der verschiedenene Optionen, um diese zu erwerben

Doch das Penthouse könnt ihr euch auch gratis sichern. So geht's:

GTA 5 So sichert ihr euch ein Gratis-Penthouse für den Casino-DLC in GTA Online

Ich dreh am Rad

Eines der zentralen Glücksspiele in „GTA Online“ ist mit Sicherheit das Glücksrad, das ihr im Spiel einmal am Tag drehen könnt. Gewinnen könnt ihr dabei Geld, RP und sogar einen schicken neuen Supersportwagen.