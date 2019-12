GTA 5 - So viel Geld könnt ihr bei dem neuen Casino-Heist in GTA Online erbeuten

Seit gestern ist es soweit und ihr könnt in „GTA Online“ den neuen Heist starten, der euch das Diamond Casino leerräumen lässt. Wie viele GTA-Dollar ihr dabei abräumen könnt, erfahrt ihr hier.

Nach langer Zeit hat ein neuer Heist in den Online-Modus von GTA V gefunden – und was für einer! Denn in der neuen Mission könnt ihr in den Tresorraum des Diamond Casinos einbrechen und euch eine fette Menge an GTA-Dollar sichern.

The Diamond Casino Heist hat die dickste Belohnung

Offenbar erwartet euch mit der neuen Operation eine ganze Menge Asche, sogar die größte bisher, allerdings muss dafür vorab auch einiges in den Heist investiert werden. Welche Bedingungen für die Absolvierung der Mission genau erfüllt werden müssen, lest ihr hier:

GTA 5 Wie starte ich den Casino-Heist? Alle Preise für die Spielhallen

Doch was springt denn nun dabei raus? Laut einem Reddit-Nutzer könnt ihr mit dem Diamond Casino Heist satte 2,1 Millionen Dollar machen. Beachtet jedoch, dass ihr die Beute mit Lester und euren Crew-Mitgliedern teilen müsst und die gesamte Summe nicht euch allein gehört.

Lohnen, wird sich die neue Operation jedoch mehrfach, denn ihr könnt Diamond Casino Heist auf verschiedene Arten und Weisen durchziehen und seid somit gleichzeitig reicher an Spielerfahrung und Erlebnissen. Startet also schnell GTA Online und sichert euch die fette Beute!

