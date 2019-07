GTA 5 - So sichert ihr euch ein Gratis-Penthouse für den Casino-DLC in GTA Online

Heute startet der Casino-DLC in „GTA Online“ richtig durch. Noch vor dem eigentlichen Start des Spektakels könnt ihr euch ein kostenloses Penthouse sichern, das euch einige Ingame-Vorteile bringt. Wir verraten euch, wie ihr so einiges an Ingame-Cash sparen könnt.

Das Diamond Casino & Resort wird am heutigen Tag die Tore in „GTA Online“ öffnen. Spieler des Multiplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 haben eine gefühlte Ewigkeit auf diesen Moment gewartet. Nicht nur, weil sie dadurch endlich ihr gewonnenes Geld an Slot-Maschinen verzocken können.

GTA 5 Um wie viel Uhr erscheint das Casino-Update?

Der DLC bringt zudem neue Missionen in die Welt von „GTA Online“. Mit diesen habt ihr die Möglichkeit, verschiedene VIP-Stati im Casino freizuschalten, die wiederrum neue Gegenstände, kosmetische Items oder Fahrzeuge für euch in „GTA Online“ einbringen.

Wie kommt ihr an ein kostenloses Penthouse in GTA Online?

Der Grundpfeiler für diese VIP-Mitgliedschaften des Diamond Casino ist allerdings ein Penthouse. Diese werden mit dem DLC zum Kauf freigeschaltet und kosten eine Menge Knete. Es geht aber auch einfacher. Denn Rockstar Games verschenkt einige der wichtigen Penthäuser über Twitch.

Was ihr dafür tun müsst? Nun, ihr müsst euch ganz einfach unter dem folgenden Link auf Twitch anmelden und dann euren Account mit dem eures Rockstar Social Club verbinden. Schon wandert ein kostenloses Penthouse in euren Account.

GTA 5 Casino-Update in GTA Online: Rockstar stellt das Diamond-Programm vor

Das Besondere: Eigentlich sollte die Aktion schon vor einigen Tagen wieder beendet werden. Zum Zeitpunkt dieser News haben wir es aber mit Leichtigkeit geschafft, uns ein Penthouse in „GTA Online“ über Twitch zu sichern. Wir sind uns sicher, dass ihr bis zum Launch dafür noch Gelegenheit habt. Ob es danach noch möglich sein wird, muss sich zeigen.

Wie bekommt ihr Twitch Prime?

Wer noch kein Twitch Prime besitzt und es auch noch nie besessen hat, kann sich ganz einfach eine 30-tägige Testphase über Amazon sichern. Diese erhaltet ihr über den angegebenen Link weiter unten. Habt ihr schon 30 Tage Amazon Prime getestet, müsst ihr zum Abo greifen. Dieses kostet 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro für einen Monat.

Registriere dich für Twitch Prime an oder melde dich bei deinem bestehenden Konto an. Melde dich an deinem Rockstar Games Social-Club-Konto an oder registriere dich hier. Befolge die Anweisungen und verknüpfe deine Konten. Hol dir dein Bundle ab. Um Vorteile für „GTA Online“ zu erhalten, musst du die oben genannten Schritte ausführen und das Tutorial in „GTA Online“ abschließen. Du erhältst deine ersten Vorteile für „GTA Online“ innerhalb von 48 Stunden, sobald du Schritte 1-3 und das Tutorial in „GTA Online“ abgeschlossen hast. Wenn du das Tutorial bereits abgeschlossen hast, musst du mindestens 30 Minuten lang spielen, um sicherzustellen, dass die Vorteile registriert werden.

Allerdings gibt euch dieses Abo nicht nur Vorteile in Sachen Twitch Loot. Ihr bekommt dazu außerdem kostenlosen Prime-Versand auf Amazon sowie Zugriff auf eine umfangreiche Film-, Serien-, und Musikbibliothek des Onlinehändlers.

Holt euch hier Amazon Prime!*

GTA 5 Master-Penthouse, Luxusfahrzeug und mehr: Das erwartet euch im neuen Casino

Welche Vorteile bringt die Verknüpfung mit Twitch Prime noch?

Neben dem eigentlichen Penthouse in „GTA Online“ erhaltet ihr zudem 1,25 Millionen GTA-Dollar sowie einige exklusive Rabatte, die die ganze restliche Woche Ingame zählen sollten. Dazu zählen die Premium-Items, die mit dem Casino-DLC in „GTA Online“ ihren Einzug halten sollen.

Wer Fan von Rockstar Games ist, wird neben „GTA Online“ sicherlich auch in Red Dead Online seine Runden drehen. Aktuell gibt es bei Twitch Prime noch 300 Ingame-Dollar und ein Munitionspaket mit besonders hochwertigen blauen Bohnen obendrauf.

Darf's ein kostenloses Penthouse in Grand Theft Auto Online sein? © Rockstar Games

*Bei dem hier angegeben Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Solltet ihr ein Prime-Abo darüber abschließen, kostet euch dies nichts extra, unterstützt uns aber ein bisschen.