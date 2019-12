GTA 5 - So schaltet ihr den RC Minitank in GTA Online kostenlos frei

In wenigen Tagen habt ihr die Gelegenheit, den fernsteuerbaren Minitank in „GTA Online“ völlig kostenlos freizuschalten.

Spieler dürfen sich ab sofort über Schnee in Los Santos freuen. Doch auch Geschenke gibt es für alle Spieler, die sich am 24. Dezember in GTA Online einloggen. Unter anderem erwartet euch eine Fülle von Geschenken wie der grüne Rentier-Lichter-Bodysuit, das Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerksraketen und mehr. Alle Infos zum Weihnachts-Update haben wir euch hier übersichtlich zusammengefasst:

GTA 5 Schnee und Weihnachten in GTA Online, wir fassen alle Infos zusammen!

Sichert euch den Minitank kostenlos!

Ein ganz besonderes Präsent gibt es zudem am 25. Dezember 2019. Denn nur an diesem Tag könnt ihr euch den fernsteuerbaren Minitank völlig kostenlos sichern. Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch am 1. Weihnachtstag in „GTA Online“ einzuloggen und schon erhaltet ihr den Tank geschenkt.

Solltet ihr euch diese Gelegenheit entgehen lassen, könnt ihr den Invade and Persuade RC Tank lediglich regulär bei Warstock Cache & Carry erwerben. Hier müsst ihr dann allerdings satte 2.275.000 GTA-Dollar auf den Tisch legen.

Wie sich der Minitank steuert und welche Bewaffnung ihr verbauen könnt, zeigen wir euch hier:

GTA 5 Casino-Heist-Update: Video zeigt den fernsteuerbaren Minitank im Einsatz