GTA 5 - So schaltet ihr eine geheime Mission im Casino-DLC frei

Einige findige Spieler haben eine geheime Mission im neuen Casino-DLC von „GTA Online entdeckt“. Wir verraten euch, wie ihr auf diese Aufgabe zugreifen könnt. GTA-Veteranen wird die Art und Weise verdächtig bekannt vorkommen.

Seit dem Launch des neuen Casino-DLC sind einige Tage in GTA Online vergangen. Für ein paar Spieler Zeit genug, um ein bisschen tiefer in den Geheimnissen des Zusatzinhaltes zu wühlen und diese hervorzuholen. So wurde nun eine Secret-Mission gefunden, die ihr unter ganz bestimmten Umständen auslösen könnt.

Den Spielern, die schon die geheimen Missionen in vergangenen DLCs von „GTA Online“ in Angriff genommen haben, wird das Prozedere vermutlich vertraut sein. Denn die Entwickler bei Rockstar Games haben sich nicht die Mühe gemacht, sich andere Voraussetzungen auszudenken.

Wie startet ihr die geheime Mission im Casino-DLC von GTA Online?

Um die geheime Mission im Casino-DLC von „GTA Online“ zu starten, benötigt ihr zunächst ein Penthouse im Diamond-Casino. Falls ihr dieses nicht bereits durch die große Twitch-Prime-Aktion ergattert habt, werden dafür einige GTA-Dollar fällig.

Spielt anschließend die erste Story-Mission, die durch dieses Penthouse freigeschaltet wird und schon seid ihr bereit, die Geheimmission in Angriff zu nehmen. Geht dafür an die Bar des Casinos und bestellt euch Shots des Macbeth Whiskeys.

Wiederholt dies immer wieder, bis euer Charakter zu betrunken wird und umfällt. Ihr wacht nun an einem zufälligen Ort auf. Darunter euer Apartment, die Umgebung des Casinos oder eben neben einem Krankenwagen und einigen Sanitätern. Habt ihr das geschafft, kann die Mission starten, in der ihr einen Truck zurückholen müsst, den ihr während des feuchtfröhlichen Abends entführt und verloren habt.

Leider kann es ziemlich lange dauern, bis diese zufällige Mission in „GTA Online“ gestartet wird. Einige behaupten, dass sie knapp 200 Drinks gekippt haben und immer noch keinen Erfolg hatten. Zudem gibt es keine spezielle Belohnung. Ihr bekommt - wie bei den anderen Casino-Missionen des „GTA Online“-DLCs - nur ein wenig Geld.