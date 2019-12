GTA 5 - So findet und zerstört ihr die 50 Störsender in GTA Online

Wir zeigen euch in unserem Guide die Fundorte der 50 Störsender in „GTA Online“, die überall in Los Santos sowie Blaine County verteilt sind und eine satte Belohnung versprechen.

Seit dem großen Heist-Update zu GTA Online sind in der Spielwelt rund um Los Santos insgesamt 50 Störsender (Signal Jammer) verteilt, die ihr zerstören könnt und die zudem eine ordentliche Belohnung versprechen.

Welche Belohnungen gibt es?

Wenn ihr alle Störsender erfolgreich zerstört habt, erhaltet ihr zum einen 150.000 GTA Dollar und 50.000 RP und zum anderen schaltet ihr außerdem den Hacker Avi Schwartzman als Crew-Mitglied für den neuen Casino-Heist frei. Der Experte ist eine große Bereicherung, da er euch helfen kann, Sicherheitssysteme zu überwinden, wenn ihr versucht, den Raubüberfall auf das Casino zu wagen.

Für jeden zerstörten Störsender gibt es zudem direkt 2.000 GTA-Dollar.

50 zerstörte Störsender:

$150.000

50.000 RP

Hacker Avi Schwartzman

Wie gehe ich am besten vor?

Bei den Störsendern handelt es sich um ziemlich kleine schwarze Kästchen. Wenn ihr euch in der Nähe eines solchen Signal Jammer befindet, ertönt ein Piepton, der euch darauf aufmerksam macht. Ein guter Tipp ist, die Störsender in der Nacht zu jagen, da außen an dem Gehäuse ein Licht (rotes Blinken) angebracht ist, das ihr im Dunkel deutlich leichter erkennen könnt.

Häufig befinden sich die Störsender an Werbetafeln oder an den Seiten von Gebäuden. Es lohnt sich ein Scharfschützengewehr oder ein Fluggerät wie den Oppressor MK2 dabei zu haben, um die Sammelgegenstände schneller und leichter zu erreichen sowie zu zerstören.

Wenn ihr trotz unserer Karte mit allen Fundorten der Störsender dennoch Probleme bei der Suche habt, empfehlen wir euch einen Blick in das eingebundene Video von GTA Series zu werfen. Hier wird euch Schritt für Schritt gezeigt, wo ihr die kleinen Sender genau finden könnt.