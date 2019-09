GTA 5 - So erhaltet ihr 1 Million GTA-Dollar in GTA Online geschenkt

In dieser Woche könnt ihr in „GTA Online“ 1 Million GTA-Dollar erhalten. Wir erklären euch, was ihr dafür machen müsst. Außerdem winken Boni, Belohnungen und frische sowie lohnende Rabatte auf verschiedene Ingame-Gegenstände.

Rockstar Games hat bekannt gegeben, welche neuen Inhalte es in dieser Woche in GTA Online gibt. Spieler dürfen sich unter anderem auf insgesamt sieben neue Überlebenskampf-Karten freuen.

Dazu heißt es:

„Geht in Deckung und stellt eure Fähigkeiten in sieben neuen Überlebenskampf-Herausforderungen unter Beweis. Schlagt in der Grove Street einen Angriff der Ballas zurück, kämpft im Atombunker gegen Avon Hertz' schwerbewaffnete Schergen und Juggernauts und vieles mehr. Um gleich loszulegen, könnt ihr direkt in die Überlebenskampf-Serie springen, die alle sieben neuen Karten sowie neun klassische Schauplätze umfasst.“

Kein neues Fahrzeug

Ein neues Fahrzeug, wie es im Vorfeld vermutet wurde, gibt es in dieser Woche überraschenderweise anscheinend nicht. Vermutet wurde eigentlich, dass ab heute der Sportwagen Ocelot Jugular bei Legendary Motorsport verfügbar sein wird.

GTA 5 Dieses neue Fahrzeug ist ab heute in GTA online verfügbar

Boni und Belohnungen

Passend zu den neuen Karten erhaltet ihr durch alle Überlebenskampf-Modi bis zum 02. Oktober doppelte Belohnungen.

Doppelte Boni in Form von GTA-Dollar und Erfahrungspunkte winken für alle mobilen Operationen. Solltet ihr noch keine mobile Kommandozentrale besitzen, bietet sich der Rabatt bei Warstock Cache & Carry um 40 Prozent perfekt für einen Kauf an.

Doch damit nicht genug: Um ein weiteres Jahr in „GTA Online“ zu feiern, erhalten alle Spieler bis zum 02. Oktober satte 1.000.000 GTA-Dollar - ihr müsst euch dafür innerhalb dieses Zeitraums nur in das Spiel einloggen. Das Geld wird euch bis zum 09. Oktober auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

© Rockstar Games

Gratis-Inhalte in GTA Online

Auch in dieser Woche gibt es wieder ein kostenloses T-Shirt zu ergattern. Wenn ihr in dieser Woche „GTA Online“ spielt erhaltet ihr das Declasse-Logo-T-Shirt.

GTA 5 Diesen Sportwagen könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen

Das neue Fahrzeug auf dem Podium

Der Hauptpreis, den ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos abstauben könnt, ist der Sportwagen Declasse Mamba. Solltet ihr nicht ganz so viel Glück haben, gibt es außerdem GTA-Dollar, RP, Bekleidung und mehr zu gewinnen.

Rabatte

Die ganze Woche über gibt es Rabatte in Höhe von 40 Prozent auf eine Reihe von Declasse-Fahrzeugen, Upgrades von Benny's und Waffen:

Declasse-Blowout-Sale

Declasse Scramjet – 40 % Rabatt

Declasse Drift Tampa – 40 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre – 40 % Rabatt

Declasse Sabre Turbo – 40 % Rabatt

Declasse Moonbeam – 40 % Rabatt

Declasse Tornado – 40 % Rabatt

Declasse Tulip – 40 % Rabatt

Declasse Vamos – 40 % Rabatt

Declasse Voodoo – 40 % Rabatt

Declasse Yosemite – 40 % Rabatt

Warstock-Fahrzeuge

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Avenger – 40 % Rabatt

Fahrzeugverbesserungen

Verbesserungen bei Benny's – 40 % Rabatt

Hydraulik – 40 %Rabatt

Motoren, Motorblöcke, Luftfilter – 40 % Rabatt

Auspuffe – 40 %Rabatt

Türen, Sitze, Lenkräder – 40 % Rabatt

Beschriftungen – 40 % Rabatt

Dächer – 40 % Rabatt

Kofferräume – 40 % Rabatt

Waffenrabatte