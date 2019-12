GTA 5 - Sichert euch nur heute den fernsteuerbaren Minipanzer kostenlos in GTA Online

Nur am heutigen 25. Dezember 2019 könnt ihr in „GTA Online“ den fernsteuerbaren Minitank völlig kostenlos freischalten und anschließend für immer behalten. Wir zeigen euch, wie das genau funktioniert.

Genug mit der langweiligen Besinnlichkeit an Weihnachten? Dann ist heute euer Glückstag, um das zu ändern und Los Santos in Schutt und Asche zu legen. Denn nur heute, am 25. Dezember könnt ihr in GTA Online den fernsteuerbaren Minipanzer erwerben, ohne dabei auch nur einen GTA-Dollar auszugeben.

Was müsst ihr dafür tun? Einfach am heutigen Tag in „GTA Online“ einloggen und die Geschenke abräumen. Neben dem Panzer erhaltet ihr heute außerdem:

Minigun-Pullover

Festtagslicher-Bodysuit

Minigun + Munition

Feuerwerkabschussgerät

20 x Feuerwerkraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

25 x Haftbomben

25 x Granaten

5 x Annäherungsminen

10 x Molotowcocktails

© Rockstar Games

So sichert ihr euch den RC Tank kostenlos

Um den Minitank kostenlos zu erhalten, geht auf eurem Smartphone auf die Internetseite von Warstock Cache & Carry. Hier werden euch schon auf der Übersichtsseite die verschiedenen Fahrzeuge des Casino-Heist-Updates angezeigt, darunter auch der RC Tank, der sich nur heute im Sonderangebot befindet. Denn statt 2.275.000 GTA-Dollar müsst ihr heute überhaupt nichts dafür zahlen. Geht dazu einfach auf die entsprechende Shopseite und drückt auf den Button „Kaufen“. Nun befindet sich der Invade-and-Persuade-Panzer in eurem Besitz. Bedenkt jedoch, dass immer eine gewisse Zeit (2 Minuten Cooldown) vergangen sein muss, ehe ihr den Panzer erneut anfordern könnt.

© Rockstar Games

Um den fernsteuerbaren Panzer zu nutzen, begebt ihr euch in euer Inventar und wählt die Option „Ferngesteuerten Panzer anfordern“ aus. Schon könnt ihr das Gefährt steuern.

Den Minitank könnt ihr übrigens bei Los Santos Customs mit Beschriftungen und Waffen modifizieren. Ihr könnt zum Beispiel einen Flammenwerfer oder eine Plasmakanone verbauen. Habt ihr den Panzer einmal freigeschaltet, verbleibt das Gefährt in eurem Besitz und ihr müsst es auch in den kommenden Tagen nicht mehr käuflich erwerben.