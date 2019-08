GTA 5 - Sichert euch ab sofort dieses neue Fahrzeug in GTA Online

In dieser Woche dürft ihr euch auf zahlreiche neue Rabatte, Belohnungen und Ingame-Gegenstände freuen, die in „GTA Online“ auf euch warten. Außerdem steht ein neues Fahrzeug zum Kauf bereit.

Nach dem großen Casino-Update liefert Entwickler Rockstar Games auch weiterhin regelmäßig kleinere Inhalte zu dem Online-Modus von GTA 5. Dieses Mal dürft ihr euch unter anderem wieder über ein brandneues Fahrzeug freuen, das ihr stolz in eurer überdimensionierten Garage präsentieren könnt.

Holt euch dieses neue Fahrzeug

Dabei handelt es sich um den Bravado Gauntlet Classic, der bei Southern San Andreas Super Auto erworben werden kann. Dazu heißt es wie folgt:

„Ein Auto einer anderen Generation. Aber lasst euch nicht täuschen, denn dieser Veteran ist alles andere als klapprig: jeder dieser Grünschnäbel, die töricht genug waren, sich auf einen Wettkampf einzulassen, wird euch bestätigen, dass dieser alte Herr es in sich hat.“

Solltet ihr am Glücksrad im neu eröffneten Casino ein glückliches Händchen beweisen, könnte zudem ein weiteres Fahrzeug in euren Besitz übergehen. Denn neben Preisen wie GTA-Dollar, RP und Kleidung gesellt sich der Hauptpreis in Form des Pegassi Infernus Classic.

Bis zum 14. August 2019 könnt ihr den Sportwagen gewinnen - völlig kostenlos, denn einmal am Tag dürft ihr am Glücksrad drehen, ohne auch nur einen Cent dafür zahlen zu müssen.

Außerdem solltet ihr einen Blick in den Casino-Shop werfen, denn hier könnt ihr für eure Jetons Kleidung, Accessoires und sogar echte Kunstwerke erwerben, um euer Penthouse damit gebührend zu schmücken.

© Rockstar Games

Neue Rabatte

Wenn ihr beim Glücksspiel nicht ganz so viel Glück hattet und ein wenig Geld sparen möchtet, empfiehlt es sich, einen Blick auf die neuen Rabatte zu werfen.

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte – 40 % Rabatt

BF Dune FAV – 40 % Rabatt

Declasse Tampa (bewaffnet) – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

Waffenfahrzeug-Werkstatt – 40 % Rabatt

Waffenwerkstatt – 40 % Rabatt

Alle Garagen – 30 % Rabatt

Arena-Mechaniker – 35 % Rabatt

Twitch-Rabatte

Alle Spieler, die derzeit mit dem Master-Penthouse in „GTA Online“ liebäugeln, haben weiterin die Möglichkeit, völlig kostenlos in dessen Besitz zu gelangen.

Verbindet dazu euer Social-Club-Konto mit Twitch Prime und erhaltet innerhalb von 72 Stunden eine Gutschrift für die Basisversion des Penthouses. Außerdem erhalten alle Spieler, die sich bis zum 05. August angemeldet haben, einen Rabatt in Höhe von 70 Prozent auf den Kaufpreis des Tauchfahrzeugs Ocelot Stromberg und zudem 85 Prozent auf alle Yachten.

GTA 5 Yellow Dog With Cone ist der neue Star des Spiels

Diamond-Programm

Mitglieder im Diamond-Programm erhalten bis zum 13. August ihre entsprechenden Belohnungen:

Silber-Status – Schwarzes Diamond-T-Shirt & „Scharf geschossen“-Wandbild

Gold-Status – Truffade-T-Shirt & „Ink Inc.“-Design für den Truffade Thrax

Platinum-Status – Glückszahlen-Tattoo & Kronos-Ära-Uhr

Diamant-Status – Yeti-Tarnungs-Design für den gepanzerten Enus Paragon R und eCola-Design für den Annis S80RR