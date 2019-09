GTA 5 - Sechsjähriges Jubiläum: Eines der erfolgreichsten Spiele feiert Geburtstag

„GTA 5“ feiert Geburtstag - vor genau sechs Jahren veröffentlichte Rockstar Games den noch immer aktuellen Ableger, der später durch „GTA Online“ ergänzt wurde. Mittlerweile wurden bereits mehr als 110 Millionen Einheiten für die verschiedenen Plattformen verkauft.

Man mag es kaum für möglich halten, doch der aktuelle Ableger GTA 5 von Rockstars „Grand Theft Auto“-Reihe hat auf den Tag genau satte sechs Jahre auf dem Buckel. Denn „GTA 5“ erschien am 17. September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360, am 18. November 2014 für PlayStation 4 und Xbox One und am 14. April 2015 schließlich für den PC.

Seitdem warten Spieler auf ein Lebenzeichen von Rockstar, wie es um einem weiteren Ableger der Open-World-Reihe steht. Angeblich befindet sich ein „GTA 6“ bereits seit längerer Zeit in der Entwicklung, eine offizielle Bestätigung dieser Vermutung gibt es bislang aber nicht.

Eine Erfolgsgeschichte

Bis heute hat sich „GTA 5“ mehr als 110 Millionen Mal für PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC verkauft. Der Online-Modus namens „GTA Online“, der auf der Singleplayer-Welt basiert, wird noch heute regelmäßig durch kleinere und größere Update unterstützt. Erst vor kurzem hat Rockstar das Casino-Update für „GTA Online“ veröffentlicht, wodurch das Glückspiel in Los Santos Einzug gehalten hat.

Neben diversen Glücksspielen in einem neu eröffneten Casino dürfen sich Spieler vor allem über neue Fahrzeuge freuen, die das Studio nach und nach veröffentlicht. Insgesamt soll das Update 22 unterschiedliche Fahrzeuge im Gepäck haben, die bei den verschiedenen Händlern in Los Santos für das nötige Kleingeld erworben werden können.

