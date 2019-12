GTA 5 - Schnee und Weihnachten in GTA Online, wir fassen alle Infos zusammen!

Rockstar Games hat bekannt gegeben, dass in den kommenden Tagen in „GTA Online“ Schnee fallen wird. Außerdem dürfen sich Spieler über zahlreiche Geschenke und Rabatte freuen. Wir haben für euch die wichtigsten Infos kurz vor Weihnachten nachfolgend zusammengefasst.

Wir haben bereits vor einigen Tagen darüber spekuliert, wann wir in Los Santos endlich mit Schnee rechnen können. Schließlich gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig zu den Feiertagen in GTA Online die weiße Pracht von oben, die die Spielwelt mit einer weißen Schicht überzog.

Nun hat Rockstar Games erste offizielle Infos zu diesem Thema veröffentlicht. Demnach sagt der Wetterbericht tatsächlich Schnee voraus.

„Und das durchgeknallte Wetter-Team von Weazel News hat für die kommenden Tage sogar dichte Schneefälle vorhergesagt, die ansonsten eher selten vorkommen. Ihr könnt euch also mit Freunden treffen und euch in eine gute, alte, waschechte Schneeballschlacht stürzen.“

Wahrscheinlich wird also bereits ab dem morgigen Freitag, den 20. Dezember 2019 in Los Santos Schnee fallen.

Geschenke

Alle Spieler, die sich am 24. Dezember einloggen, erwartet eine wahre Fülle von Geschenken wie der grüne Rentier-Lichter-Bodysuit, das Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerksraketen und mehr.

RC Minitank

Möchtet ihr den fernsteuerbaren Minitank kostenlos abstauben, solltet ihr euch am 25. Dezember einloggen. Denn nur an diesem Tag, erhaltet ihr den Tank geschenkt.

Grotti Furia

Ab sofort ist bei Legendary Motorsport der Supersportwagen Grotti Furia erhältlich. Alle Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

Glücksrad

Vergesst außerdem nicht in der Lobby des Casinos von Los Santos am Glücksrad zu drehen, um GTA-Dollar, RP, Kleidung und mehr zu gewinnen. In dieser Woche ist das Diamond in Feiertagslaune und spendiert zwei Hauptgewinne: den zur Jahreszeit passenden Ocelot Ardent im Stechpalmen-Design (ab 19. Dezember) und den Vapid Clique im „Merry Cliquemas“-Design (verfügbar am 1. Weihnachtsfeiertag). Außerdem schenkt Rockstar allen Spielern, die „GTA Online“ irgendwann vor dem 25. Dezember spielen, das Stechpalmen-Design.

Rabatte

Immobilien:

MC-Clubhäuser – 50 % Rabatt

MC-Unternehmensimmobilien – 50 % Rabatt

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Bunker – 50 % Rabatt

Hangars – 50 % Rabatt

Basen – 50 % Rabatt

Fahrzeuge:

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Imponte Deluxo – 30 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

Mammoth Thruster – 40 % Rabatt

Ocelot Stromberg – 40 % Rabatt

Kuruma (gepanzert) – 40 % Rabatt

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup Custom – 40 % Rabatt

HVY MTW – 40 % Rabatt

HVY Barrage – 40 % Rabatt

Wasserwerfer – 40 % Rabatt

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch Prime und im Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft haben, erhalten die Spielhalle „Pixel Pete's Arcade“ in Paleto Bay kostenlos (über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden) und außerdem zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf alle oben genannten Feiertagsrabatte. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.