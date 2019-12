GTA 5 - Schnee ist an Silvester wieder zurück: Es gibt Geschenke in GTA Online

In wenigen Tagen kehrt der Schnee in „GTA Online“ für kurze Zeit noch einmal zurück. Außerdem gibt es an Silvester und Neujahr weitere Geschenke für alle Spieler, die sich einloggen. Alle interessanten Updates zu dem Titel haben wir für euch in unserer News zusammengefasst.

Update vom 31. Dezember 2019

Wie von Rockstar Games vor wenigen Tagen versprochen, dürfen sich alle Spieler von „GTA Online“ ab sofort wieder über Schnee in der Spielwelt freuen. Außerdem gibt es am heutigen Silvester-Dienstag, den 31. Dezember 2019 weitere Geschenke für alle Spieler, die sich in den Titel eingeloggt haben. Dieses besteht aus.

Gelber Rentier-Lichter-Bodysuit

Feuerwerkabschussgerät

20 x Feuerwerksraketen

Volle Snacks

Volle Panzerung

Wie lange der Schnee dieses Mal verbleiben wird, weiß wohl nur Rockstar allein. Wir tippen aber zumindest auf einige weitere Tage mit der weißen Pracht.

Originalmeldung vom 27. Dezember 2019

Zwar ist der Schnee bereits wieder aus GTA Online entfernt worden, doch es gibt auch eine gute Nachricht für alle Spieler und Freunde der weißen Pracht. Denn durch das Tauwetter habt ihr auf den Straßen von Los Santos nun wieder deutlich mehr Haftung, wenn ihr mit euren Fahrzeugen über den Asphalt rast.

Passend dazu hat Rockstar am gestrigen Donnerstag den Luxustourenwagen JB 700W veröffentlicht, der vor allem mit seinen versteckten Waffen punkten kann. Alle Infos zu dem brandneuen Gefährt haben wir euch hier zusammengefasst:

Schnee kehrt in Kürze zurück

Seit dem 25. Dezember ist der Schnee in „GTA Online“ wieder entfernt, doch Rockstar spricht von einer baldigen Rückkehr, um sich von 2019 zu verabschieden. Entsprechend könnt ihr euch schon jetzt darauf einstellen, dass es ab dem 31. Dezember 2019 wieder Schnee geben wird. Wie lange dieser letztendlich liegen bleibt, kann derzeit nur vermutet werden. Doch wahrscheinlich könnt ihr euch im Januar 2020 auf einige weitere Schneetage einstellen, ehe es in der Spielwelt wieder wärmer wird.

Außerdem werden Spieler an Silvester und Neujahr belohnt, wenn sie sich in „GTA Online“ einloggen. Die Rede ist von einigen festlichen Outfits, wie dem Yellow Reindeer Lights Bodysuit (31. Dezember) und dem Neon Festive Lights Bodysuit (1. Januar). An beiden Tagen erhaltet ihr außerdem ein Carepaket, das das Feuerwerkabschussgerät, 20 Feuerwerksraketen sowie volle Snacks und Panzerung enthält.

Da eure Geldbörse um Weihnachten herum sicherlich deutlich schmaler geworden ist, gibt es noch immer eine Fülle von Rabatten – von Immobilien über militärische Ausrüstung bis hin zu stilvollen fliegenden Autos ist für jeden etwas dabei.

Twitch Prime-Mitglieder, die ihre Twitch- und Rockstar Games Social Club-Konten verknüpft haben, können das Pixel Pete's Arcade-Anwesen in Paleto Bay innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf kostenlos über einen Rabatt erhalten. Außerdem erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus von 10 Prozent auf alle oben aufgeführten aktuellen Rabatte.