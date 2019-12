GTA 5 - Der Schnee in GTA Online ist schon wieder verschwunden

Es ist winterlich geworden in Los Santos – Rockstar hat in „GTA Online“ den alljährlichen Schnee freigeschaltet. In den nächsten Tagen solltet ihr also besonders vorsichtig fahren, da sämtliche Straßen äußerst glatt sind. Ihr wollt euch doch schließlich nicht vor dem Weihnachtsfest mit einer Fülle an Geschenken verletzen, oder?

Update vom 26. Dezember 2019

Seit dem heutigen Donnerstag, den 26. Dezember ist der Schnee in „GTA Online“ nicht mehr verfügbar. Möglicherweise wird Rockstar die weiße Pracht an Silvester für einige weitere Tage erneut freischalten. Wir werden euch in jedem Fall auf PlayCentral auf dem Laufenden halten.

Originalmeldung vom 20. Dezember 2019

Das Wetter-Team von Weazel News hatte gestern dichte Schneefälle für Los Santos und das Umland angekündigt. Am heutigen Freitag, den 20 Dezember 2019 kann sich in GTA Online schon über die weiße Pracht gefreut werden. Denn ab sofort ist die gesamte Spielwelt von „GTA 5“ von einer weißen Schneeschicht bedeckt.

Außerdem dürfen sich alle Spieler über weihnachtliche Dekoration freuen, die überall in der Stadt zu finden ist. Zum Beispiel findet ihr auch wieder in eurem eigenen Appartement einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum vor.

In den verschiedenen Läden könnt ihr euren Charakter ebenfalls festlich einkleiden und so auf die bevorstehenden Weihnachtstage vorbereiten.

Ab dem 24. Dezember solltet ihr euch ebenfalls unbedingt in „GTA Online“ einloggen, um zahlreiche Geschenke von Rockstar zu erhalten. Weitere Infos dazu haben wir euch hier zusammengefasst:

RC Minitank

Ein ganz besonderes Geschenk wartet in wenigen Tagen auf euch. Möchtet ihr den fernsteuerbaren Minitank kostenlos abstauben, solltet ihr euch am 25. Dezember einloggen. Denn nur an diesem Tag, erhaltet ihr den Tank geschenkt.

