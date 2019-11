GTA 5 - Rockstar verschiebt die Veröffentlichung des Muscle-Car Peyote Gasser in GTA Online erneut

Laut dem Twitter-Nutzer Classique wird das Muscle-Car Peyote Gasser auch in dieser Woche nicht für „GTA Online“ freigeschaltet. Weshalb Rockstar Games nun zwei Wochen lang kein neues Fahrzeug aus dem Casino-Update freigegeben hat, ist bislang unklar.

Wee almost had it, lads! We tried sneaking up on it, but it spotted us in the grass, and is now boosting itself way into next week again! Dammit! #GTAOnline https://t.co/lGbytdcmmu