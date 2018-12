GTA 5 - Rabatte auf Luxus-Apartments, Belohungen in Motor Wars und mehr

In dieser Woche erhaltet ihr in GTA Online doppelte GTA-Dollar und RP-Auszahlungen in Motor Wars. Außerdem winken zahlreiche Rabatte auf ausgewählte Luxus-Apartments.

Rockstar versorgt GTA Online auch weiterhin mit neuen Inhalten, dicken Rabatten und lohnenden Boni. In dieser Woche dürft ihr beispielsweise um euer Überleben in Motor Wars kämpfen und seid dabei sogar zweimal so lukrativ mit doppelten GTA-Dollar und RP-Auszahlungen bis zum 10. Dezember.

Außerdem profitiert ihr von Rabatten auf alle Luxus-Apartments und Stelzenhäuser sowie auf verschiedene Fahrzeuge von den Top-Autohändlern in San Andreas, wie dem Coil Rocket Voltic oder Vapid FMJ. Preisnachlässe werden ebenfalls auf ausgewählte Luftfahrzeuge oder den Vapid Festival Bus aus GTA Online: After Hours gewährt.

Doppelte GTA-Dollar & RP in Motor Wars

Der rasende Kampf ums Überleben in Motor Wars ist diese Woche zweimal so lukrativ mit doppelten GTADollar- und RP-Auszahlungen bis zum 10. Dezember. Tut euch mit einem Team von ebenso schlecht ausgerüsteten Ausgestoßenen zusammen und kratzt Munition und Waffenfahrzeuge auf dem Schlachtfeld zusammen, während ihr versucht, die Laberköpfe des gegnerischen Teams zu beseitigen.

Rabatte auf ausgewählte Immobilien, Fahrzeuge & Luftfahrzeuge

Fahrt durch die Straßen von Los Santos und fangt ein paar Blicke mit bis zu 35 Prozent Rabatt auf ausgewählte Hochleistungsfahrzeuge, vom Coil Rocket Voltic bis zum Cheval Taipan.

Coil Rocket Voltic – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Vapid FMJ – 30 % Rabatt

Progen GP1 – 30 % Rabatt

Pegassi Osiris – 30 % Rabatt

Pegassi Reaper – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Und spart für kurze Zeit 30 % beim Kauf dieser zusätzlichen Landfahrzeuge.

Annis Elegy Retro Custom – 30 % Rabatt

Vapid Dominator GTX – 30 % Rabatt

Vapid Festival Bus – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Enus Stafford – 25 % Rabatt

Dann fliegt mit Economy-Budget in der ersten Klasse mit bis zu 35 % Rabatt auf folgende Luftfahrzeuge.

Buckingham Luxor – 35 % Rabatt

Savage – 35 % Rabatt

Blimp – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)