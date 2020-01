GTA 5 - Der Open-World-Titel ist das erfolgreichste Spiel der Dekade

Schon zum Release von „GTA 5“ war klar, dass Rockstars Open-World-Game Meilensteine setzen wird. Der enorme Erfolg ist nicht von der Hand zu weisen. Nun wurde „GTA 5“ zum meistverkauften Spiel der Dekade gekürt.

Seit dem Release vor etwa sechs Jahren war GTA 5 fast immer in den Verkaufscharts vertreten. Nun wurde der Titel aus dem Hause Rockstar Games zum meistverkauften Videospiel der gesamten Dekade gekürt. Zumindest in Großbritannien könnte sich kein Spiel offiziell häufiger verkaufen.

GTA 5 ist das meistverkaufte Spiel der Dekade

Auf Platz 2 rangiert Call of Duty: Black Ops und Platz 3 sichert sich Minecraft. Die komplette Rangliste könnt ihr im Folgenden sehen:

Meistverkaufte Spiele der 2010er-Jahre (UK Retail)

Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops Minecraft Call of Duty: Modern Warfare 3 FIFA 14 FIFA 13 FIFA 15 Call of Duty: Black Ops 2 FIFA 11 FIFA 12

Die Rangliste berücksichtigt nur Retail-Verkäufe. Digitale Käufe wurden ignoriert. Diese machten zum Anfang der Dekade nur einen geringen Prozentsatz aus, kletterten bis heute jedoch auf über 50 Prozent.

Das könnte besser zu verstehen geben, warum FIFA 14 hoch in der Liste vertreten ist und FIFA 2020 gar nicht auftaucht, obgleich sich der aktuellere Titel im Gesamten ebenfalls sehr gut absetzen konnte.

Gerade durch GTA Online konnte „GTA 5“ die Beliebtheit über Jahre aufrechterhalten. So war die Spieleranzahl mit dem Diamond Casino-Update im letzten Jahr so hoch wie zuletzt am Release-Tag des Spiels.