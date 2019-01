GTA 5 - Neues Fahrzeug RC Bandito mit ach neuen Rennen und bis zu 1 Mio. GTA-Dollar Boni

In dieser Woche dürfen Spieler den winzigen RC Bandito in GTA Online: Arena War sowie im freien Spiel in Empfang nehmen. Außerdem warten auf euch acht neue RC-Bandito-Rennen und doppelte GTA-Dollar sowie RP. Wir haben alle Details in unserem News-Artikel für euch zusammengefasst.

Wie gewohnt hält Rockstar Games auch in dieser Woche wieder zahlreiche neue Inhalte für den Online-Modus von GTA 5 bereit. Unter anderem dürft ihr euch auf ein besonders cooles Fahrzeug freuen, das ihr in der Arena, aber auch im freien Spiel nutzen könnt.

Der RC Bandito

GTA Online: Arena War erhält in dieser Woche mit dem RC Bandito unter anderem ein brandneues Auto, dass bei Southern San Andreas Super Autos verfügbar und bereit ist, um in der Arenawerkstatt angepasst zu werden.

"All die Gefahr, nichts von dem persönlichen Risiko. Das kleine Auto mit der geballten Ladung, bereit, um mit einer Reihe explosiver Überraschungen wie kinetischen und EMP-Minen ausgestattet zu werden, einer Sammlung einzigartiger visueller Modifikationen und mehr. Wenn ihr euch die Freude nicht entgehen lassen wollt, eure Feinde panisch vor einem rasenden Spielzeugauto fliehen zu sehen, dann ist das hier eure einzige Wahl." "Arena-Immobilienbesitzer können noch heute Southern San Andreas Super Autos besuchen und den RC Bandito bestellen, der zu seiner eigenen vollausgearbeiteten Workstation in eurer Arenawerkstatt geliefert wird, wo ihr ihn mit allem, von den bereits genannten Minen und Bomben bis hin zu einzigartigen Designs, Karosserien oder vertikaler Sprungfähigkeit modifizieren könnt."

© Rockstar Games

Weiterhin warten auf euch acht neue Rennen für den RC Bandito, bei denen es doppelte GTA-Dollar und RP. Ihr müsst das neue Fahrzeug für die Rennen übrigens nicht unbedingt besitzen.

RC – Nur noch abwärts : Ach, all die Sehenswürdigkeiten des Nordens von Los Santos. Welch eine Schönheit! Ob nun das majestätische Galileo-Observatorium, die luxuriösen Vinewood Hills oder die ausgedehnten Kollateralschäden durch Horden kleiner, bewaffneter Autos, die sich kurz vor der Ziellinie in einen gemeinsamen Todeswirbel begeben.

: Ach, all die Sehenswürdigkeiten des Nordens von Los Santos. Welch eine Schönheit! Ob nun das majestätische Galileo-Observatorium, die luxuriösen Vinewood Hills oder die ausgedehnten Kollateralschäden durch Horden kleiner, bewaffneter Autos, die sich kurz vor der Ziellinie in einen gemeinsamen Todeswirbel begeben. RC – Wohnwagenpark : In Sandy Shores gibt es nur drei Regeln: Vertraut eurem peripheren Sichtfeld. Macht euch mit dem Kampf-oder-Flucht-Reflex vertraut. Und wenn ihr etwas hört, das wie ein RC Bandito klingt, der von einem blutlustigen Wahnsinnigen gefahren wird, dann ist es schon zu spät.

: In Sandy Shores gibt es nur drei Regeln: Vertraut eurem peripheren Sichtfeld. Macht euch mit dem Kampf-oder-Flucht-Reflex vertraut. Und wenn ihr etwas hört, das wie ein RC Bandito klingt, der von einem blutlustigen Wahnsinnigen gefahren wird, dann ist es schon zu spät. RC – Luftverkehr : Der Klassiker bei Verbindungsparties. Wartet, bis der Sicherheitsdienst beschäftigt ist, werft euer turbogeladenes Fernlenkauto über den Zaun und dreht ein paar Runden über das Hauptrollfeld des Flughafens von Los Santos. Der letzte im Ziel kriegt eine Leibesvisitation.

: Der Klassiker bei Verbindungsparties. Wartet, bis der Sicherheitsdienst beschäftigt ist, werft euer turbogeladenes Fernlenkauto über den Zaun und dreht ein paar Runden über das Hauptrollfeld des Flughafens von Los Santos. Der letzte im Ziel kriegt eine Leibesvisitation. RC – Beach Please : Wenn ihr eine repräsentative Auswahl von Spitzenexemplaren der menschlichen Rasse sehen wollt, dann besucht Vespucci Beach. Sonnenanbeter, Bodybuilder, Familien, verliebte Pärchen: allesamt ideale Ziele, um einen ferngesteuerten Truck gegen das Schienbein zu bekommen.

: Wenn ihr eine repräsentative Auswahl von Spitzenexemplaren der menschlichen Rasse sehen wollt, dann besucht Vespucci Beach. Sonnenanbeter, Bodybuilder, Familien, verliebte Pärchen: allesamt ideale Ziele, um einen ferngesteuerten Truck gegen das Schienbein zu bekommen. RC – Herumdocktern : Wer erinnert sich nicht gern daran, wie wir früher in den Sommerferien Rennen mit ferngesteuerten Autos durch die Docks von Los Santos gefahren sind? Wie wir mit ihnen über die Kräne und Frachtschiffe gesprungen sind, uns gegenseitig ins Wasser gerammt haben und zwischen den Beinen so mancher Schmuggler durchgefahren sind? Es ist nie zu spät, die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen.

: Wer erinnert sich nicht gern daran, wie wir früher in den Sommerferien Rennen mit ferngesteuerten Autos durch die Docks von Los Santos gefahren sind? Wie wir mit ihnen über die Kräne und Frachtschiffe gesprungen sind, uns gegenseitig ins Wasser gerammt haben und zwischen den Beinen so mancher Schmuggler durchgefahren sind? Es ist nie zu spät, die guten alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. RC – Paleto Bae : Die unbescholtenen Bürger von Paleto haben schon immer die einfachen Freuden des Lebens genossen: Alkoholismus, Handfeuerwaffen, „versehentlich“ die eigenen Cousins küssen und seit neuestem eine wirklich starke Rennstrecke für Fernlenkautos.

: Die unbescholtenen Bürger von Paleto haben schon immer die einfachen Freuden des Lebens genossen: Alkoholismus, Handfeuerwaffen, „versehentlich“ die eigenen Cousins küssen und seit neuestem eine wirklich starke Rennstrecke für Fernlenkautos. RC – Raserknast : Wenn die Wachen von Bolingbroke nicht gerade „Versteckt die Menschenrechte“ spielen, müssen sie auch mal etwas Dampf ablassen. Wie sich herausstellt, eignet sich ein Rennen auf der geradlinigen Strecke um das Gelände mit einem RC Bandito dafür hervorragend.

: Wenn die Wachen von Bolingbroke nicht gerade „Versteckt die Menschenrechte“ spielen, müssen sie auch mal etwas Dampf ablassen. Wie sich herausstellt, eignet sich ein Rennen auf der geradlinigen Strecke um das Gelände mit einem RC Bandito dafür hervorragend. RC – Abschlag: Fore! Es gibt doch kein schöneres Hole-in-One als dem anderen ein Fernlenkauto direkt zwischen die Augen zu schmettern.

Geld- und Gelegenheiten

Zusätzlich zu den doppelten Belohnungen bei den neuen Rennen für den RC Bandito bekommt ihr bis zum 06. Februar ebenfalls doppelte GTA-Dollar und RP bei jedem beliebigen von Rockstar erstellten Stuntrennen.

Außerdem könnt ihr euch schon mal mit unserer eigenen fahrzeugbasierten Interpretation von American Football auf das sportliche Großereignis am Wochenende einstimmen, denn Running Back (Remix) liefert die ganze Woche doppelte GTA-Dollar und RP.

Bis zu 1 Mio. GTA-Dollar als Geldboni erhalten

Schaut an jedem Wochenende im Februar in GTA Online vorbei und ihr erhaltet jeweils 250.000 GTA-Dollar als Gutschrift auf eurem Konto bei der Maze Bank, wenn ihr euch am darauffolgenden Wochenende wieder einloggt.

Und während ihr schon da seid, gebt euer Bestes im Arena-War-Wettkampf (oder schaut sicher mit einem kühlen Getränk aus der Zuschauertribüne zu) und erlebt das breite Gameplay-Spektrum von GTA Online mit GTA-Dollar- und RP-Boni den ganzen Monat über, unter anderem auf Gunrunning-Verkaufsmissionen, Doomsday-Heist-Finalmissionen, bei Fans beliebten Gegner-Modi und mehr. Schaut in den kommenden Wochen wieder vorbei für mehr Details.

Rabatte auf ausgewählte Arena- und Fahrzeug-Verbesserungen

Rüstet eure neue Arenawerkstatt auf oder verbessert eure Fahrzeugflotte mit 30 % Rabatt auf Folgendes:

Arenawerkstatt-Mechaniker – 30 % Rabatt

Arena-Boost-Upgrades – 30 % Rabatt

Ween-Issi-Arena-Aufrüstung – 30 % Rabatt

Bravado-Sasquatch-Arena-Aufrüstung – 30 % Rabatt

Spart beim Kauf von Luxusfahrzeugen und Leistungsmodifikationen

Bei Hochleistungsfahrzeugen und -flugzeugen bekommt ihr bis zu 35 % Rabatt sowie zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Verbesserungen: