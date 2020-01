GTA 5 - Neuer Geländewagen in GTA Online: Doppelte Belohnungen und Angebote bei Ammu-Nation

In dieser Woche dürfen sich alle „GTA Online“-Spieler auf einen neuen Geländewagen freuen, der seine Insassen garantiert immer ans Ziel bringt. Außerdem gibt es neue Boni, Rabatte und Angebote, die Spieler unbedingt im Blick haben sollten.

Neues Fahrzeug: Nagasaki Outlaw

Nagasaki Outlaw Doppelte Belohnungen: Overtime Rumble

Overtime Rumble Rabatte: Angebote bei Ammu-Nation

Solltet ihr in GTA Online des Öfteren im Gelände unterwegs sein und die normalen Straßen eher meiden, dann haben wir für euch einen ganz besonderen Tipp. Denn seit gestern verfügt die Fahrzeugriege des Open-World-Titels über ein brandneues Fahrzeug, das für jedes noch so unwegsame Gelände geeignet ist.

Dabei handelt es sich um den Geländewagen Nagasaki Outlaw, der ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet. Alle weiteren Details zu dem Gefährt haben wir euch hier zusammengefasst:

GTA 5 Der Geländewagen Nagasaki Outlaw ist ab heute in GTA Online verfügbar

Doppelte Belohnungen in Overtime Rumble

Doppelte GTA$ und RP könnt ihr in dieser Woche in dem Modus Overtime Rumble abstauben. Hier brettert ihr mit einem Muscle-Car von einer Superrampe und müsst versuchen, mithilfe eines Fallschirms auf einer weit entfernten Zielscheibe zu landen.

Das neue Podiums-Fahrzeug

Der neue Gewinn am Glücksrad im Casino von Los Santos ist der Supersportwagen Progen Emerus, der regulär für die stolze Summe von 2.750.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport erworben werden kann. Möchtet ihr mehr über den Flitzer erfahren, haben wir euch hier alle interessanten Infos dazu aufgelistet:

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Progen Emerus am Glücksrad

Rabatte

Was wäre eine neue Woche in „GTA Online“ ohne großzügige Rabatte? Natürlich nur halb so spannend, weshalb es nun neue Angebote gibt, die sich Sparfüchse unbedingt anschauen sollten. Günstiger könnt ihr unter anderem verschiedene Waffen in allen Ammu-Nation-Filialen erstehen. Alle Rabatte haben wir nachfolgend aufgelistet:

Immobilien & Gegenstände

Master-Penthouse – 25 % Rabatt

Penthouse-Verbesserungen – 25 % Rabatt

Penthouse-Dekorationen – 25 % Rabatt

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Fahrzeuge

TM-02 Khanjali – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Apokalypse) – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Zukunftsschock) – 40 % Rabatt

HVY Scarab (Albtraum) – 40 % Rabatt

HVY Chernobog – 40 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 40 % Rabatt

P-996 Lazer – 40 % Rabatt

Mammoth Hydra – 40 % Rabatt

BF Ramp Buggy – 40 % Rabatt

Ammu-Nation

Alle Waffen bei Ammu-Nation – 40 % Rabatt

Mk-II-Waffenverbesserungen – 40 % Rabatt

Falls eure Konten bei Twitch Prime und im Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft sind, erhaltet ihr die Pixel-Pete's-Spielhalle in Paleto Bay kostenlos (über eine Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf). Außerdem gibt es in dieser Woche 60 Prozent Rabatt auf alle Arena-Varianten des Bravado Sasquatch, 50 Prozent auf den RC Bandito und zusätzliche 10 Prozent auf alle oben genannten Rabatte. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.

Weiterlesen auf PlayCentral.de

GTA 5 Nagasaki Outlaw: Alle neuen Fahrzeuge des Casino-Heist in GTA Online