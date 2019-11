GTA 5 - Der neue Millionengewinn in GTA Online: Gewinnt den Ocelot Stromberg am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos den klassischen Sportwagen Ocelot Stromberg gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Onlinegibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

GTA 5 Für 1.925.000 Dollar: Dieser Supersportwagen ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der neue Millionengewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der klassische Sportwagen Ocelot Stromberg auf dem Podium.

Das Fahrzeug ist im Dezember 2017 im Rahmen des The Doomsaday Heist-Updates in das Spiel integriert worden und kann in „GTA Online“ bei Warstock Cache & Carry regulär für satte 3.185.350 GTA-Dollar erworben werden.

GTA 6 Für PS5 und Xbox Scarlett? Neue Hinweise durch Stellenangebot bei Rockstar Games

Ein Klassiker

Der Stromberg ist ein zweitüriger Sportwagen, der zum U-Boot umgebaut werden kann. Das Design des Fahrzeugs scheint von verschiedenen europäischen Sportwagen der 1970er übernommen worden zu sein, darunter der Ferrari Berlinetta Boxer, der Ferrari 308, der Lamborghini Bravo, der Maserati Merak und der Maserati Bora. Die Windschutzscheibe scheint auf der des Lamborghini Countach zu basieren, während die Rücklichter denen eines Lamborghini Diablo ähneln. Der schwarze Nadelstreifen und die vordere Stoßstange erinnern an Details des 1976-78 Lotus Epsirt S1.

Der Stromberg hat nicht viele anpassbare Optionen, da die einzigen physischen Änderungen die Karosseriefarbe, die Fenstertönung und die Räder betreffen.

Das Fahrzeug verfügt über mehrere funktionale Komponenten, die sich beim Wechsel in den U-Boot-Modus von verschiedenen Stellen des Fahrzeugs aus entfalten und sich zusammenklappen lassen, wenn das Fahrzeug in den Fahrzeugmodus zurückkehrt. Diese Komponenten scheinen jedoch keine vollständig gerenderten Lagerräume im Fahrzeug zu besitzen. Sie verschwinden lediglich in der Kategorie des Auto, wenn sie verstaut werden. Der Innenraum wird mit dem des Ardent geteilt.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.