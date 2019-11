GTA 5 - Der neue Millionengewinn in GTA Online: Gewinnt den Benefactor Krieger am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos den Supersportwagen Benefactor Krieger gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Onlinegibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

GTA 5 Für 1.925.000 Dollar: Dieser Supersportwagen ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der neue Millionengewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Supersportwagen Benefactor Krieger auf dem Podium.

Das Fahrzeug ist im September 2019 im Rahmen des The Diamond Casino & Resort-Updates in das Spiel integriert worden und kann in „GTA Online“ bei Legendary Motorsport regulär für satte 2.875.000 GTA-Dollar erworben werden.

GTA 6 Für PS5 und Xbox Scarlett? Neue Hinweise durch Stellenangebot bei Rockstar Games

Der Krieger

Der Krieger basiert auf dem Mercedes-AMG One, einem Hybrid-Sportwagen, der noch in limitierter Stückzahl produziert wird. Die Scheinwerfer sind von denen des Honda NSX der zweiten Generation inspiriert. Das Heck ähnelt dem Audi R8 LMS GT3. Der Auspuff scheint vom Porsche 918 inspiriert zu sein.

Der Krieger zeichnet sich durch seine Frontleuchten aus, die aus sieben Lampen und einem Lichtstreifen pro Seite bestehen. Die beiden inneren sind Blinker. Das vordere Ende ist mit großen Ansaugöffnungen und einem Kohlefaser-Splitter ausgestattet. Das Benefactor-Emblem befindet sich in der Mitte des Einlasses.

In der Mitte auf dem Dach ist eine doppelte Lufthutze angebracht, während an den Außenseiten jeweils ein Spiegelflügel zu sehen ist, die von zwei Trägern getragen werden, die alle aus Kohlefaser gefertigt sind.

Im hinteren Bereich sind die Doppelauspuffanlagen direkt hinter der Kabine zu sehen, zusammen mit den charakteristischen Carbonlamellen über den hinteren Kotflügeln. Das Heck besteht im Wesentlichen aus den Rücklichern, hinteren Lüftungsschlitzen und Carbon-Diffusoren sowie den roten Streifen unter den Lichtern.

Warum der Benefactor Krieger so beliebt ist

Bei dem Benefactor Krieger sowie dem Progen Emerus handelt es sich um die beiden schnellsten Autos des aktuellen Casino-DLCs zu „GTA Online“ handeln. Aufgrund von einigen Tests im Singleplayer von „GTA 5“ und in „GTA Online“ loben Spieler den Benefactor Krieger neben seiner Geschwindigkeit vor allem für seine gute Traktion, den Allradantrieb und die vielen verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.