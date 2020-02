GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Supersportwagen Grotti Furia am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche in „GTA Online“ am Glücksrad im Casino von Los Santos den Supersportwagen Grotti Furia gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind. In dieser Woche steht allerdings kein Auto, sondern ein ganz besonderes Motorrad auf dem Podium.

„Wer braucht schon einen Supersportwagen? Wer muss sein Geld für die feinsten Ledersitze, gottgleiche Leistung und eine Karosserie, die so verführerisch ist, dass Aphrodite persönlich vor ihr auf die Knie fallen würde, herausschmeißen? Wer braucht so eine asphaltzerreißende, schallmauerdurchbrechende Feuchter-Renntraum-Maschine? Sie. Der Grotti Furia – auch den Verkauf Ihrer zweiten Niere wert.“

GTA 5 Das Muscle-Car Declasse Drift Yosemite ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Grotti Furia auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr den Supersportwagen bei Legendary Motorsport für 2.740.000 GTA-Dollar erwerben. Um das Fahrzeug zum Einkaufspreis von 2.055.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr damit das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale abschließen.

Wenn euch übrigens das nötige Kleingeld fehlt, dann erklären wir euch hier, wie ihr ganz leicht an 1.000.000 Million GTA-Dollar kommt!

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Grotti Furia

Der Furia scheint eine Mischung aus einer Vielzahl von Hochleistungssportwagen von Ferrari zu sein, insbesondere der 488 Pista für die Frontform und der SF90 Stradale für den Rest des hinteren Abschnitts. Das Seitenprofil und die Rückleuchten ähneln denen der Pininfarina Battista. Und die vorderen Einlässe sowie Seitenschweller ähneln stark denen des 2017er Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante. Der Furia besitzt zudem bestimmte Elemente vom F8 Tributo, wie zum Beispiel die Scheinwerfer. Der Heckdiffusor scheint dem Aston Martin Vantage entnommen zu sein.

Der Furia verfügt auch über einen funktionellen aerodynamischen Spoiler sowie über zweiflügelige Synchro-Helix-Betätigungstüren, die bei Koenigsegg-Fahrzeugen weit verbreitet sind.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.