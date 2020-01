GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Progen Emerus am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche in „GTA Online“ am Glücksrad im Casino von Los Santos den Supersportwagen Progen Emerus gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Es gibt ein neues Prinzip für wegweisendes Fahrzeugdesign: Intuition. In einen Emerus einzusteigen hat nichts mit anderen Autos gemein. Es ist, als entdecke man eine neue, völlig natürliche Erweiterung des eigenen Körpers, die außerdem noch aus 800 wütenden Pferden besteht. Also, wenn es Ihnen gnadenlos Ihre Gliedmaßen einzeln ausreißt, sind nur Sie allein dran schuld.“

GTA 5 Der Geländewagen Nagasaki Outlaw ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Supersportwagen Progen Emerus auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Auto bei Legendary Motorsport für 2.750.000 GTA-Dollar erwerben.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Progen Emerus

Das Design des Emerus ist fast identisch mit dem des McLaren Senna von 2019, hauptsächlich hinsichtlich der allgemeinen Formgebung der hinteren Kotflügel und der großen Lufteinlässe. Das Fahrzeug besitzt zudem ähnliche LED-Lichtleisten, die unter den Scheinwerfern angebracht sind. Das Auto ähnelt auch dem Senna GTR, indem es mehrere Carbon-Elemente enthält, wie zum Beispiel den Carbonstreifen, der auf der Motorhaube ab Lager vorhanden ist. Die Front des Emerus erinnert ebenfalls an den Ferrari FXX-K, da beide über dünne schlitzförmige Scheinwerfer und einen parallelogrammförmigen Lufteinlaß verfügen. Das Heck des Fahrzeugs scheint vom McLaren Speedtail inspiriert worden zu sein, während der Flügel vom McLaren P1 GTR stammt.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.