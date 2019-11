GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt das Muscle-Car Bravado Gauntlet am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos das Muscle-Car Bravado Gauntlet gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Onlinegibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

Der neue Millionengewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht das Muscle-Car Bravado Gauntlet auf dem Podium.

Das Fahrzeug ist im August 2019 in das Spiel integriert worden und kann in „GTA Online“ bei Southern San Andreas Super Autos regulär für günstige 32.000 GTA-Dollar erworben werden.

Der Bravado Gauntlet

Der Gauntlet ist stark vom 2008-2013 Dodge Challenger inspiriert, der aufgrund seiner unverwechselbaren Körperform eine aufgeweitete und geschmeidige Linienführung aufweist. Das Styling stammt direkt aus den E-Body-Muscle-Cars der 1970er-Jahre. Die Motorhaube ähnelt den Challenger-Modellen der 1970er-1974er-Jahre und die Side-Scoops wie die Challenger R / T-Modelle von 1971.

Sein Heck lehnt sich stark an denen der Challenger an, obwohl sich die Rücklichter näher an denen des Chevrolet Camaro der fünften Generation orientieren. Der größte Teil der Karosserie ist in der Primärfarbe lackiert, während die Sekundärfarbe als breiter Streifen über das gesamte Fahrzeug verläuft, beginnend von der Motorhaube bis zum Kofferraum und bis zur hinteren Stoßstange.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.