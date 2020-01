GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Comet Safari am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche in „GTA Online“ am Glücksrad im Casino von Los Santos den Sportwagen Comet Safari gewinnen.

Das vor einigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr dabei gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Sportwagen Comet Safari auf dem Podium (Preisfahrzeug).

„Gibt es denn nichts, was der Pfister nicht kann? Waren Sie ein Risikofinancier, der den kürzesten Weg zu seiner nächsten Midlife-Crisis suchte? Dann war der Comet Ihre erste Wahl. Suchten Sie nach etwas, dem dieser klassische Verzweiflungsgeruch anhaftete, aber vermischt mit einem Hauch Street-Racer? Dann stand der Retro Custom ganz oben auf Ihrer Liste: Suchen Sie gerade ein Fahrzeug, das mit Ihnen in metertiefem Schlamm bergauf durch eine Haarnadelkurve brettert? Dann ist der neue Comet Safari das Richtige für Sie.“

Comet Safari

Das Fahrzeug ist im Dezember 2017 mit dem Update zum The Doomsday Heist in das Spiel integriert worden und kann in „GTA Online“ bei Legendary Motorsport regulär für 710.000 GTA-Dollar erworben werden.

Der Comet Safari basiert auf dem Leh Keen „Safari“ 911, der ein stark modifizierter Porsche von 1978-1989 ist. Einige seiner Design-Hinweise scheinen einem Porsche 953 zu ähneln.

Der Comet Safari erscheint als Geländeversion des Comet, der das gleiche Karosseriedesign wie der Comet Retro Custom annimmt. Der Wagen verfügt über verstärkte Stoßfänger und größere Räder mit Hochprofilreifen sowie einen hinteren Ladekantenschutz. Außerdem hat er aufgrund seines Rennsport-Charakters kein Nummernschild.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Heist-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.