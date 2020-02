GTA 5 - Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Albany Roosevelt Valor am Glücksrad

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche in „GTA Online“ am Glücksrad im Casino von Los Santos den Albany Roosevelt Valor gewinnen.

Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Es ist alles nicht mehr so wie früher. Und das ist gut so, denn hier bei Albany sind uns komplett die Ideen ausgegangen. Die neueste Version unseres klassischen Roosevelt, mit ihrer langen Aufpreisliste für mögliche persönliche Verbesserungen, legt die Messlatte für kriminellen Stil erneut höher. Sie nimmt ihren Besitzer mit zurück in das Goldene Zeitalter von Betrug, Erpressung und Mord, in dem man nichts Schlimmeres zu befürchten hatte als ein paar Anklagen wegen Steuerhinterziehnung.“

GTA 5 Der Sportwagen Dinka Sugoi ist ab heute in GTA Online verfügbar

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der Albany Roosevelt Valor auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr den Klassiker bei Legendary Motorsport für 982.000 GTA-Dollar erwerben. Derzeit wird das Fahrzeug jedoch zum Aktionspreis von 589.000 GTA-Dollar angeboten.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Albany Roosevelt Valor

Der Roosevelt Valor ist eine stark anpassbare Variante des Roosevelt. Der Roosevelt Valor behält zwar das Karosserie-Design seiner Basisversion bei, verfügt jedoch über Weißwandreifen, abgedeckte Reserveräder an den Seiten und zwei kleine Rückspiegel über den Reifenfächern sowie ein aktualisiertes Farbschema.

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online“ gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.