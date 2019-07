GTA 5 - Das neue Casino-Update erscheint am morgigen Dienstag

Am morgigen Dienstag erscheint das Glücksspiel-Update zu GTA Online, das gleich ein ganzes Casino mit im Gepäck hat und zahlreiche neue Inhalte mit sich bringt.

Rockstar Games hat in den vergangenen Woche bekannt gegeben, wann das lang erwartete Casino-Update zu GTA Online erscheinen wird und welche Inhalte zu erwarten sind.

Einer der coolsten Inhalte ist wohl das Master-Penthouse über dem neu eröffneten Casino, dass samt Infinity Pool, atemberaubenden Blick und zahlreichen weiteren Annehmlichkeiten aber sicherlich nicht ganz günstig ausfallen dürfte.

Kurze Zeit lang hatten Spieler sogar die Möglichkeit ihr Twitch Prime mit ihrem Social Club-Konto zu verknüpfen. Dadurch konnte der Twitch Prime-Vorteil in Form des Master-Penthouse gesichert werden.

Wie teuer wird das Master-Penthouse?

Wie teuer das Penthouse für alle Spieler ausfallen wird, die sich den Twitch Prime-Vorteil nicht rechtzeitig gesichert haben, hat Rockstar bislang noch nicht bekannt gegeben. Insgesamt sind die Preise für die verschiedenen Glücksspiele und neuen Inhalte noch nicht bekannt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die virtuellen GTA-Dollar im Casino von Los Santos ziemlich schnell ausgegeben werden können.

Wann erscheint das Casino-Update?

Das Glücksspiel-Update, das von Rockstar am vergangenen Donnerstag angekündigt worden war, erscheint bereits am morgigen Dienstag, den 23. Juli 2019 für PS4, Xbox One und PC. Wann genau das Update auf den jeweiligen Plattformen zur Verfügung stehen wird und wie groß dieses ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de aber natürlich auf dem Laufenden halten.