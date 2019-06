GTA 5 - Das neue Casino öffnet im Sommer in GTA Online die Türen

Sonderlich lange müssen sich GTA-Spieler nicht mehr gedulden, ehe sie dem Glücksspiel nachgehen können, denn bereits diesen Sommer wird das vor kurzem angekündigte Casino in Los Santos die Pforten öffnen.

Erst vor kurzem kündigte Entwickler Rockstar Games via Twitter an, dass in Los Santos in Kürze tatsächlich ein Casino seine Türen öffnen wird und damit das Glücksspiel Einzug in GTA Online hält.

GTA 5 Rockstar kündigt offiziell die Eröffnung des Casinos an

Wann geht das Glücksspiel los?

Allerdings war bislang nicht bekannt, wann es in diesem Jahr soweit sein wird. Ein Dataminer vermutete, dass sich Spieler auf Anfang Juli einstellen können. Ganz offensichtlich stimmt diese Spekulation mit den Plänen von Rockstar überein. Denn das „Open Soon“-Schild vor dem The Diamond Casino & Resort ist mittlerweile entfernt wurden. Schließlich soll das Casino wirklich diesen Sommer eröffnet werden.

„Während ihr im zähflüssigen Verkehr auf dem LS Freeway standet, ist euch vielleicht schon mal das neue Bauprojekt aufgefallen, das in einem kleinen Gebäude zwischen den Vinewood Hills und der malerischen Kulisse der Tataviam-Bergkette so langsam Formen annimmt. Lasst euch nicht davon verunsichern, dass das verblasste „OPENING SOON“-Schild vor kurzem wieder entfernt wurde: The Diamond Casino & Resort, ein brandneues Luxusreiseziel und der größte Entertainmentkomplex seiner Art im südlichen San Andreas, öffnet noch in diesem Sommer seine Türen.“

Aller Wahrscheinlichkeit nach können wir also bereits im kommenden Monat das neue Gebäude in der Open World betreten.

Weiterhin heißt es auf der offiziellen Webseite von Rockstar, dass The Diamond Casino & Resort für jeden Geschmack etwas bereithält. Zur Verfügung stehen eine großzügige Ausstattung, exklusive Shopping-Möglichkeiten, erstklssiges Entertainment und hochmoderne Glücksspielangebote.

„Ganz gleich, ob ihr es mit Freunden so richtig krachen lassen oder alleine für kurze Zeit dem Alltag entfliehen wollt – The Diamond Casino & Resort steht jedem offen. Kommt vorbei und erlebt den geschmackvollen Luxus, den das Diamond zu bieten hat, wie zum Beispiel herausragenden Gästeservice, einen Parkdienst, das Hochgefühl beim Drehen des Glücksrads mit der Chance auf lebensverändernde Gewinne, eine sorgfältig kurierte Auswahl feinster Tropfen in den Bars und Lounges, eine Reihe anspruchsvoller Tischspiele und vieles mehr.“

Weitere Infos zu der bevorstehenden Neueröffnung sollen in Kürze bekannt gegeben werden.