GTA 5 - Der neue Benefactor Krieger, neue Rennen, doppelte Boni und mehr in GTA Online

In dieser Woche gibt es wie gewohnt neue Inhalte, Boni und Rabatte in „GTA Online“. Unter anderem dürfen sich Spieler auf einen neuen Supersportwagen freuen. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos in den folgenden Zeilen zusammen.

Entwickler Rockstar Games hat heute die neuen Inhalte für die Woche in GTA Online bekannt gegeben. Im Vordergrund steht wenig überraschend ein neues Fahrzeug, dass Spieler in Los Santos für das nötige Kleingeld erwerben können.

Dabei handelt es sich um den Supersportwagen Benefactor Krieger, der ab sofort bei Legendary Motorsport gekauft werden kann.

GTA 5 Eines der schnellsten Fahrzeuge des aktuellen DLCs ist jetzt in GTA Online verfügbar

Passend dazu gibt es zwei neue Rennen: Schlammschlacht und Unruhige Gewässer sind aber dieser Woche in „GTA Online“ und Teil der Rennserie. Außerdem bekommt ihr durch alle Renn- und Stuntserien doppelte Belohnungen.

Das neue Podiums-Fahrzeug im Casino

Mit ein wenig Glück könnt ihr auch in dieser Woche in der Lobby des Diamond Casino & Resort wieder ordentlich absahnen. Denn am Glücksrad gibt es neben GTA-Dollar, RP, Kleidung und mehr als Hauptgewinn das Muscle-Car Bravado Gauntlet Classic zu gewinnen.

GTA 5 Dieses Fahrzeug könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen

© Rockstar Games

Angebote im Casino-Shop

Ihr solltet natürlich zudem nicht vergessen mal wieder einen Blick in den Casino-Shop zu werfen, da es hier eine regelmäßig wechselnde Auswahl an exklusiven Kleidungsstücken, Accessoires und Kunstwerken gibt. Schaut also mal rein und vielleicht entscheidet ihr euch für einen verzierten Kapuzenpullover oder ein verziertes High-Roller-Sakko.

GTA 5 Fahrzeuge des Casino-Updates: Benefactor Krieger veröffentlicht - GTA Online

Rabatte

Passend zu der neuen Rennserie in „GTA Online“ gewährt Rockstar Rabatte auf alle möglichen Autoteile sowie auf eine Auswahl an schnellen Fahrzeugen wie den Ocelot Ardent oder den Grotti Cheetah:

Garagen (exkl. Fahrzeug-Lagerhaus) – 40 % Rabatt

Garagen-Erweiterungen – 40 % Rabatt

Dinka Jester Classic (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Vapid GB200 (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Declasse Hotring Sabre (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Pegassi Infernus Classic (Klassiker) – 30 % Rabatt

Ocelot Ardent (Klassiker) – 30 % Rabatt

Grotti Cheetah Classic (Klassiker) – 30 % Rabatt

Vapid Clique (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Schyster Deviant (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Vapid Dominator GTX (Muscle-Car) – 30 % Rabatt

Bremsen & Steuerung – 40 % Rabatt

Motorverbesserungen – 40 % Rabatt

Turbo – 40 % Rabatt

Getriebe – 40 % Rabatt

Spoiler – 40 % Rabatt

Federung – 40 % Rabatt

Twitch Prime-Rabatte

Vergessen solltet ihr außerdem nicht die Twitch Prime-Rabatte. Verknüpft also euer Twitch Prime-Konto mit eurem Account im Rockstar Games Social Club vor dem 09. September 2019 und erhaltet das Master-Penthouse im Diamond Casino & Resort kostenlos.