GTA 5 - Muscle-Car Schyster Deviant, Geschenke, Boni & mehr in GTA Online

In dieser Woche erwarten euch in GTA Online neue Boni, GTA-Dollar-Geschenke und das überarbeitete Muscle-Car Schyster Deviant. Gespart werden kann durch zahlreiche Rabatte natürlich ebenfalls wieder.

Rockstar Games versorgt Spieler von GTA Online weiterhin mit neuem Content, Boni und lohnenden Rabatten. In dieser Woche sollten sich alle Autofreunde das überarbeitete Muscle-Car Schyster Devian genauer anschauen, das bei Legendary Motorsport zur Verfügung steht und darauf wartet, die Straßen von Los Santos unsicher zu machen.

Das Muscle-Car Schyster Deviant

"Es gab einmal eine Zeit, in der der Deviant als Underdog im Bereich der Muscle-Cars galt. Aber im Land der Möglichkeiten ist ein Underdog nur ein genetisch verändertes Monstrum, das noch auf sich warten lässt, und das weiß Team Schyster nur allzu gut. Der Schyster Deviant wurde überarbeitet, umgestaltet, aufgemotzt und auf die nichtsahnenden Straßen von Los Santos losgelassen."

Neue Boni für euch

Fordert die ganze Woche über winzige Rennautos zu hohen Einsätzen heraus, mit doppelten GTA-Dollar und RP auf die kürzlich erschienenen RC-Bandito-Rennen, und regelt dann den uralten Konflikt zwischen Biest und Juggernaut, um im gleichen Zeitraum doppelte Belohnungen in Trading Places (Remix) zu verdienen.

Füllt das Haus diese Woche doppelt so schnell mit zweifachem Zuwachs an Nachtclub-Beliebtheit aus Nachtclub-Missionen. Nachtclubs generieren außerdem doppelt so viel Einkommen – stellt nur sicher, dass ihr euren Tresor leert, bevor dieser die maximale Kapazität erreicht.

Außerdem könnt ihr euch an jedem Wochenende im Februar 250.000 GTA-Dollar als Bonus sichern, wenn ihr euch bei GTA Online einloggt.

Freischaltungen

Um die Veröffentlichung des Deviant zu feiern, schenkt Team Schyster allen Spielern, die sich diese Woche einloggen, ein kostenloses Schyster-T-Shirt.

Und nur für kurze Zeit gewährt euch jede erfolgreich abgelieferte Kiste in Konkurrenzkämpfen eine Chance auf satte 50.000 GTA-Dollar sowie eine handverlesenen Mischung aus seltenen T-Shirts von euren Lieblings-Autoherstellern und After-Hours-DJs.

Rabatte

Nachtclubs & Lieferfahrzeuge

Holt das meiste aus den dieswöchigen Nachtclub-Boni heraus mit einer Reihe von After-Hours-Rabatten, um durchzustarten:

Nachtclubs & Renovierungen – 30 % Rabatt

Nachtclub-Garagen – 30 % Rabatt

Nachtclub-Lagerhäuser – 30 % Rabatt

Nachtclub-DJs – 30 % Rabatt

Maibatsu Mule Custom – 30 % Rabatt

MTL Pounder Custom – 30 % Rabatt

Waffenfahrzeuge

Und spart im großen Stil beim Kauf von hochmoderner Maschinerie bis zum 13. Februar – plant eure Hacking-Operationen aus der Sicherheit des Benefactor Terrorbyte oder beherrscht die Arena mit dem MTL Cerberus:

Pegassi Oppressor Mk II – 25 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte – 35 % Rabatt

Benefactor Terrorbyte: Erweiterungen & Renovierungen – 30 % Rabatt

Annis ZR380 – 25 % Rabatt

MTL Cerberus – 25 % Rabatt

HVY Menacer – 35 % Rabatt

B-11 Strikeforce – 35 % Rabatt

