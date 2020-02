GTA 5 - Das Muscle-Car Declasse Drift Yosemite ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ das Muscle-Car Declasse Drift Yosemite zum Kauf bereit. Das Gefährt kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um das Muscle-Car Declasse Drift Yosemite, das für 1.308.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

Um den Drift Yosemite zum Einkaufspreis von 981.000 GTA-Dollar erwerben zu können, müsst ihr mit dem Fahrzeug im Vorfeld das Diamond-Casiono-Raubüberfallfinale als Anführer abschließen.

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Supersportwagen Grotti Furia am Glücksrad

„Sie haben Ihren letzten Yosemite so lang umgebaut, bis er ein fahrendes Ozonloch mit Flammenmuster, Chrommotor und Allradantrieb war, und Sie dachten, lächerlicher kann es nicht mehr werden? Tja, falsch gedacht. Der Drif Yosemite macht einen klassischen Pickup zu einer Albtraumbestie mit einem unstillbaren Hunger nach Asphalt. Wenn Sie an der Rennstrecke ankommen, werden die anderen Fahrer vor Angst die Flucht ergreifen. Fahren Sie damit auf der Straße und schauen Sie zu, wie alle Ihnen bewunderungsvoll hinterhergaffen. Ein brillanter Wahnsinniger hat diese Maschine von Grund auf neu designt und Sie müssen nichts weiter tun, als uns Ihre Kreditkarte zu geben.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das ist der Declasse Drift Yosemite

Da es sich bei dem Drift Yosemite von Declasse im Wesentlichen um einen modifizierten Yosemite handelt, basiert dieses Fahrzeug ebenfalls auf dem Chevrolet C10 der zweiten Generation, ist jedoch mit Modifikationsteilen ausgestattet, die sich an den Ken Block Ford F-150 Hoonitruck anlehnen.

GTA 5 Das sind alle neuen Fahrzeuge des Casino-Heist in GTA Online

Das Fahrzeug ist mit Breitkotflügeln und Sportsitzen im Innenraum ausgestattet und hat Teile an der Motorhaube und den vorderen Seitenverkleidungen für den verbesserten Motor freigeschnitten. Der Drift Yosemite ist mit Fukaru Drag-Reifen ausgestattet. Die Kabine ist standardmäßig nicht mehr mit einem Sonnenschutz ausgestattet, dieser kann jedoch über Modifikationen hinzugefügt werden. Anders als sein ursprüngliches Gegenstück besitzt der Drift Yosemite keine Luftfederung mehr.

Declasse Drift Yosemite