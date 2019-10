GTA 5 - Das Motorrad Western Rampant Rocket ist ab heute in GTA Online verfügbar

© Rockstar Games / GTA Fandom

Ab sofort steht in „GTA Online“ das Motorrad Western Rampant Rocket zum Kauf bereit. Dieses kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst. Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um das Motorrad Western Rampant Rocket, das für 925.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet. In der vergangenen Woche gab es den Supersportwagen Pegassi Zorrusso. Dieser kann seitdem ebenfalls bei Legendary Motorsport gekauft werden. Alle Infos zu diesem Fahrzeug haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst: GTA 5 Dieser klassische Sportwagen ist ab heute in GTA online verfügbar © Rockstar Games Das ist das Rampant Rocket Das Western Rampant Rocket basiert auf dem Rocket II Trike. Es verfügt über eine komplexe Konstruktion, bei der das Vorderrad über einen C-förmigen Rahmen auf der linken Seite mit dem Fahrzeug verbunden ist und von einem horizontal montierten Stoßdämpfer getragen wird. Die Karosserie selbst ist geneigt und verfügt über vordere Lüftungsschlitze und eine Aussparung für den massiven Motor. Von der linken Seite ist eine Stahlstange zu sehen, die dem Vorderrad die Lenkfähigkeitverleiht. Die Scheinwerfer sind neben dem Motor direkt über der Auspuffanlage angebracht. GTA 5 Guide: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen in GTA Online Im hinteren Bereich sitzt der Fahrer auf einem kleinen Sitz direkt über der Übertragungsachse zwischen den großen Rädern. Vorne ist ein großer Lenker zu sehen, an dem sich links ein roters Kabel befindet, das die Drehzahl des Motors liefert. Außerdem gibt es vorne ein kleines Armaturenbrett und zwei Rückspielgel auf beiden Seiten. Am hinteren Ende sind die entsprechenden Rückleuchten und das Nummernschild zusammen mit einer Satteltasche zu sehen. Wie bei den meisten Fahrzeugen mit Hochleistungsmotor ist ein voll animierter Primärantrieb zu bewundern. GTA 5 Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Das Motorrad Rampant Rocket - GTA Online Rampant Rocket Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $925.000

KOMMENTARE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

News & Videos zu GTA 5

GTA 5 - Das Motorrad Western Rampant Rocket ist ab heute in GTA Online verfügbar

GTA 5 - Peyote-Pflanze: So verwandelt ihr euch in GTA Online in einen Bigfoot

GTA 5 - Guide: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen in GTA Online

GTA 5 - Diese Woche in GTA Online: Supersportwagen Pegassi Zorrusso, Belohnungen und mehr

GTA 5 - Solomuns offizielles Musikvideo zu "Customer Is King"

GTA 5 - Die Nachtclubs kommen!

GTA 5 - Das Motorrad Western Rampant Rocket ist ab heute in GTA Online verfügbar

GTA 5 - Peyote-Pflanze: So verwandelt ihr euch in GTA Online in einen Bigfoot