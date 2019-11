GTA 5 - Mod lässt euch das Gangster-Leben als Pokémon führen

Euch fehlt ein wenig Niedlichkeit in „GTA V“? Dann könnt ihr euch mit einer „Pokémon“-Mod behelfen, die euch in Los Santos als Schiggy, Glumanda und Bisasam aufräumen lässt.

Wer denkt, dass in GTA 5 immer alles stockernst ablaufen muss, der hat wahrscheinlich nicht mit dem Macher einer genialen Mod gerechnet, die euch das Open-World-Game als Pokémon erleben lässt. In einem Reddit-Post wird das skurrile Ergebnis in einem Video präsentiert.

GTA 5 Peyote-Pflanze: So verwandelt ihr euch in GTA Online in einen Bigfoot

Fähigkeiten: Faust, Granate, Maschinengewehr

Egal, ob im Fight Club, beim Schusswechsel auf der Straße oder im direkten Faustkampf mit der Polizei: In Gestalt eines Pokémon kommt das Ganze ziemlich … putzig rüber. Und ziemlich witzig, denn die süßen Taschenmonster in knallharter Gangster-Aktion zu sehen, ist beinahe schon bühnenreif. Einen härteren Kontrast kann man sich wohl kaum vorstellen.

Typ: Gangster

Trotz der gewohnt quietschigen Farben wurden in der Mod nämlich die „GTA 5“-typischen Charakteranimationen genutzt und so stürzen sich die Starter-Pokémon der ersten Generation in cooler Badass-Manier auf ihre Gegner. Downloaden könnt ihr euch die Mod hier.

Einen Blick auf die Pokémon-Gang erhaltet ihr in dem Video unter diesen Zeilen.