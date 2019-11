GTA 5 - Kein neues Fahrzeug, dafür diese Belohnungen und Rabatte in GTA Online

Diese Inhalte, Rabatte, Boni und Belohnungen erwarten in dieser Woche alle Spieler in „GTA Online“. Auf ein neues Fahrzeug muss allerdings wiederholt verzichtet werden.

Während Tesla vor kurzem sein neues Fahrzeug vorgestellt hat, gehen Spieler in GTA Online auch in der zweiten Woche in Folge leer aus – zumindest was einen frischen fahrbaren Untersatz angeht, um die Weihnachtseinkäufe sicher nach Hause zu bringen.

Dafür gibt es diese Woche für den Modus Motor Wars dreifache Belohnungen für Spieler, die gerne per Fallschirm ins Kriegsgebiet abspringen. In Hardest Target winken immerhin doppelte GTA-Dollar und RP, genau wie in Power Play.

Doppelte Gehälter können sich alle Mitarbeiter bei VIP-CEO-Aufträgen und Herausforderungen verdienen.

Der Benefactor Krieger als Hauptpreis

Denn ganz großen Gewinn könnt ihr aber im Casino von Los Santos abräumen. Denn am Glücksrad in der Lobby steht in dieser Woche der Supersportwagen Benefactor Krieger auf dem Podium und kann von euch als Hauptpreis abgeräumt werden.

Die neuen Rabatte in GTA Online

Einen Monat vor Weihnachten lockt Rockstar außerdem mit den folgenden Rabatten nach Los Santos:

Pegassi-Sale:

Oppressor – 35 % Rabatt

Tezeract (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Zentorno (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Infernus (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Infernus Classic (Klassiker) – 35 % Rabatt

Monroe (Klassiker) – 35 % Rabatt

Osiris (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Reaper (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Tempesta (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Torero (Klassiker) – 35 % Rabatt

Vacca (Supersportwagen) – 35 % Rabatt

Toros (SUV) – 35 % Rabatt

Bati 801 (Motorrad, beide Varianten) – 35 % Rabatt

FCR1000 (Motorrad, beide Varianten) – 35 % Rabatt

Immobilien und mehr:

Büros – 40 % Rabatt

Büro-Renovierungen – 40 % Rabatt

Firmengaragen, Erweiterungen und Renovierungen – 40 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 50 % Rabatt

Alle Designs – 40 % Rabatt

Twitch-Prime-Vorteile

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihre Konten bei Twitch und im Rockstar Games Social Club miteinander verknüpft haben, können den Hangar 3499 in Fort Zancudo und den Bunker beim Lago Zancudo kaufen und bekommen anschließend den Kaufpreis der Basisvariante zurückerstattet. Spieler mit verknüpftem Twitch-Prime-Konto erhalten nicht nur zusätzlich 10 Prozent auf alle oben aufgeführten Rabatte auf Fahrzeuge und Immobilien, sondern obendrein 60 Prozent Rabatt auf den Terrorbyte. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.

