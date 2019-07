GTA 5 - Kein Casino, dieses Feature ist für dich nicht verfügbar: Beschwerden über Ländersperre häufen sich

Kaum ist das Update von „GTA Online“ da, hat es sich auch schon wieder ausgeglücksspielt für den einen oder anderen GTA-Gambler. Wie im Vorfeld befürchtet wurde, greift in diversen Ländern eine Feature-Sperre, die allem Anschein nach in den hiesigen Gesetzen gegen Glücksspiel der jeweiligen Länder fundiert.

Das Casino-Update in GTA Online ist da und wie es bereits einige User vorhergesehen hatten, kann nicht jeder das Casino betreten. Die Spieler fragen sich, warum sie sich nicht einloggen und das Glücksspiel ausprobieren können. Doch die Antwort scheint ganz einfach zu sein. In einigen Ländern ist Glücksspiel verboten und deshalb ist das Feature seitens Rockstar Games in einigen Ländern deaktiviert worden.

Spieler gucken in die Röhre

Die Beschwerden häufen sich kurz nach dem Release des Updates. Ahnungslose Spieler, die sich auf das Casino-Update gefreut haben, können sich nicht einloggen. Wenn sich die Spieler Casino-Coins kaufen möchten, dann kommt folgende Meldung:

Wie User RuiSa166 passenderweise bemerkt, ist Gambling in einigen Ländern strikt gegen das Gesetz:

„Was für ein nutzloser Cashgrab (Produkt, das lediglich zum Geldmachen erstellt wurde), die meisten Länder haben Glücksspielgesetze, die uns den DLC verbieten. Nur die Missionen machen Spaß, wo doch der echte Spaß beim Glücksspiel wartet. [...]“

Demnach sei es kein Update für jeden Spieler, obgleich alle ähnlich viel Geld in das Spiel investiert hätten über die Jahre. Abschließend bemerkt er, dass Rockstar Games mit ähnlichen Problemen bei Red Dead Online zu kämpfen hatte.

Rockstar bestätigte bereits bei Red Dead Online, dass es „regionale Einschränkungen“ bei „bestimmten Features“ geben würde auf eine entsprechende Frage bezüglich Glücksspiel.

Die polnischen, teschechischen, argentinischen oder gar isländischen Spieler schauten bei „Red Dead Online“ in die Röhre, als das Poker-Spiel implementiert wurde. Nun geschieht ganz offensichtlich Ähnliches mit „GTA Online“.

Spieler wissen sich zu helfen

Also was tun? Die findigen Spieler kommen selbstredend auf kreative Einfälle und wissen sich selbst zu helfen. Sie haben einige Lösungen erarbeitet, wie sie die Ländersperre umgehen können. Doch wie kann man die Sperre nun umgehen?

Redditor Shriukan merkt lustigerweise folgenden, einfachen Tipp an:

„Schritt 1: Verschaff dir ein VPN. Schritt 2: Wähle ein Land, in dem Glücksspiel erlaubt ist. Schritt 3: Verliere all dein Geld. Ab geht's!“

Redditor Ethernal_Solitude hat es scheinbar bereits ausprobiert. Laut Aussagen soll das VPN funktionieren, wie wir auf dem nachfolgenden Bild erkennen können. An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass sich die PC-Spieler durch die Verwendung eines VPNs einen Bann in „GTA Online“ einkassieren können. Dieser Profitipp ist also mit Vorsicht zu genießen.

In diesen Ländern greift die Sperre

Nachfolgend seht ihr eine Liste der Länder, in denen das Glücksspiel nachweislich verboten oder eingeschränkt ist. Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Liste. Falls wir etwas vergessen haben, schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare.

Afghanistan

Algerien

Amerikanisch-Samoa

Argentinien

Aserbaidschan

Bangladesch – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Barbados – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Bhutan

Bosnien und Herzegowina

Brasilien– länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Weißrussland

Kambodscha – für Einwohner illegal, für Besucher legal

Kaimaninseln – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal, und lokale Online-Casinos werden gebannt, ausländische Spielautomaten jedoch nicht

China

Kuba

Zypern – Online-Sportwetten mit Lizenz ok

Tschechische Republik – Mehrheit an Online-Glücksspiel ist illegal

Ecuador – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Frankreich – Online-Casino-Glücksspiel illegal, restliches Online-Glücksspiel legal – länderbasiert legal

Griechenland – einige Online-Glücksspiele illegal

Guam – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Guatemala – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Island – Online-Casino-Glücksspiel und Poker illegal – Offline-Glückspiel legal

Italien – einige Online-Casinos werden gebannt

Indonesien

Iran

Irak

Israel

Japan – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Jordan

Kuwait

Kirgisistan – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Libanon

Libyen

Litauen – einige Online-Casinos werden gebannt

Luxemburg – illegal, außer Sportwetten und Online-Lotterie

Malediven

Mali – nur für ausländische Besucher legal

Mauretanien

Nordkorea

Norwegen – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Oman

Pakistan

Palau – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Polen – alles illegal, außer Online-Sportwetten

Portugal

Katar – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Russland – Online-Casino-Glücksspiel und Online-Poker ist legal, der Rest ist illegal

Saudi Arabien

Singapur

Somalia

Südafrika - Online-Glücksspiel ist illegal

Südkorea

Sudan

Syrien

Taiwan

Thailand – alles illegal, außer Pferderennen und Lotto (der Regierung)

Türkei – alles illegal, außer Online-Sportwetten und Online-Lotterie

Tuvalu

Ukraine – alles außer Online-Lotterie ist illegal

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Staaten – Online-Betreiber und einige Online-Casinos sind gebannt (jeder Staat hat eigene Gesetze)

Usbekistan – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

Jemen – länderbasiertes Glücksspiel ist illegal

