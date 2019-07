GTA 5 - Ihr könnt jetzt dieses seltene Auto im GTA Online-Casino gewinnen

Im neueröffneten Casino in „GTA Online“ lässt sich sogar ein nagelneues Auto gewinnen, das auf herkömmliche Weise im Spiel nicht erworben werden kann. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Gewinn sehr gering, wie Spieler nun ausgerechnet haben.

Vor kurzem hat in GTA Online das Diamond Casino seine Pforten geöffnet und Spieler können somit dem Glücksspiel in Los Santos frönen. Zu gewinnen gibt es GTA-Dollar, Chips, Kleidung und sogar seltene Fahrzeuge.

Im Spiel könnt ihr euer Glück unter anderem am sogenannten Lucky Wheel probieren. An dem Glücksrad lässt sich einmal am Tag völlig kostenlos drehen, dabei habt ihr eine 1/20-Chance auf einen „Mystery-Preis“, hinter dem sich sogar ein neues Auto verbergen könnte.

Die Gewinnchance für den Lost Slamvan

Der Vapid Lost Slamvan ist unter „GTA Online“-Spielern ziemlich begehrt, da dieses Fahrzeug bislang auf keine andere Art und Weise in euren Besitz gelangen kann. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, um dieses Gefährt zu gewinnen, sehr klein und liegt laut GTA Wiki bei gerade einmal 0,005 Prozent - kein Fahrzeug in „GTA Online“ ist damit seltener.

In den kommenden Wochen soll es weitere Fahrzeuge am Glücksrad zu gewinnen geben. Um welche Fortbewegungsmittel es sich dabei genau handelt, hat Rockstar bis jetzt allerdings noch nicht offiziell bekannt gegeben.

