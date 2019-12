GTA 5 - Guide: So sichert ihr euch in GTA Online den Navy Revolver vom Schlitzer

In „GTA Online“ gibt es eine neue Schatzsuche, an deren Ende eine ganz besondere Waffe und ein großer Batzen GTA-Dollar auf euch warten. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr den Schlitzer aufspüren könnt und zeigen euch alle Fundorte der Hinweise.

Gemeinsam mit dem Casino-Heist-Update zu GTA Online hat Rockstar außerdem eine neue Schnitzeljagd in den Online-Ableger zu „GTA 5“ integriert. Dazu heißt es auf der offiziellen Webseite:

„Der Daily Globe ruft alle Bewohner dringend dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben, da das Mysterium rund um den Schlitzer von Los Santos immer noch nicht aufgeklärt ist. Berichten zufolge führt der Killer seine blutigen Morde mit einem antiken Navy-Revolver aus. Obwohl bislang einige Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mörders eingegangen sind, wurden bislang weder Killer noch Waffe gefunden.“

Diese Belohnungen winken euch

Die neue Schatzsuche lohnt sich tatsächlich, da ihr schon für jeden gefundenen Hinweis mit 5.000 GTA-Dollar belohnt werdet. Nach erfolgreichem Abschluss winken noch einmal 50.000 GTA-Dollar. Wenn ihr nun noch die anschließende Herausforderung erfüllt, die wir euch am Ende dieses Guides erklären, erhaltet ihr satte 200.000 GTA-Dollar. Insgesamt könnt ihr also sogar 275.000 GTA-Dollar abräumen – Geld, dass man in „GTA Online“ sicherlich sehr gut gebrauchen kann. Nicht zu vergessen natürlich der Navy Revolver, der für viele Spieler die Hauptmotivation für diese Suche darstellen dürfte.

Da sich die Suche nach dem Revolver ohne jegliche Hinweise als ziemlich schwierig erweist, erklären wir euch in den nachfolgenden Zeilen Schritt für Schritt, wie ihr vorgehen müsst.

Blutige Machete: Der 1. Hinweis

Um den ersten Hinweis zu finden, begebt euch zu der kleinen Gemeinde namens Grapeseed am nordöstlichen Ufer des Alamosees und am südöstlichen Ausläufer des Mount Chiliad in Blaine County. Wenn ihr den Ort erreich habt, haltet Ausschau nach einer Scheune in der unter anderem Holz und Heu gelagert werden. Schon aus einiger Entfernung solltet ihr die akustischen Zeichen vernehmen können, die auf den Hinweis aufmerksam machen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

An der Außenseite der Wand findet ihr eine Machete, die in das Holz geschlagen wurde. Untersucht nun den Hinweis, um die erste Belohnungen zu erhalten.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Blutiger Handabdruck: Der 2. Hinweis

Begebt euch nun nach Paleto Bay ganz im Norden der Karte in den naheliegenden Paleto Forest.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Hier befindet sich der Hinweis an der Rückseite einer Holzhütte. Dabei handelt es sich um einen blutigen Handabdruck.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Vier Worte: Der 3. Hinweis

Den dritten Hinweis findet ihr nordöstlich von Los Santos in der Hügellandschaft namens Great Chaparrak an einer Steinwand in Form der folgenden vier Worte: „Can you find me?“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Abgetrennte Hand: Der 4. Hinweis

Nun reist zum Sandy-Shores-Flugplatz in der Grand-Senora-Wüste in Blaine County.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Der vierte Hinweis befindet sich an der nordwestlichen Ecke des oberen Rollfeldes bei den Leitplanken. Die abgetrennte Hand solltet ihr nicht übersehen können.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Schwarzer Van: Der 5. Hinweis

Nun wird es ein wenig schwieriger, da der fünfte Hinweis in Form eines schwarzen Lieferwagens, der dem Killer gehört, gleich an fünf verschiedenen Orten in der Spielwelt auftauchen kann. Wir haben den Van gegen 05:29 Uhr mit ein wenig Glück im Raton Canyon in Blaine County gefunden. Im inneren des Lieferwagens befinden sich mehrere Müllsäcke, deren Inhalt wir uns bereits denken können, sowie einige blutverschmierte Macheten.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Alle fünf möglichen Fundorte für den Van haben wir euch nachfolgend aufgelistet:

Fundort 1: Im Raton Canyon in Richtung Fluss zwischen den Bäumen.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Fundort 2: Südlich bei Lago Zancudo südlich des Militärgebiets am Fluss.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Fundort 3: Bei Grapeseed an der rechten Seite der Eisenbahnbrücke

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Fundort 4: Südwestlich bei der Power Station

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Fundort 5: Direkt unter der Brücke des Highways bei Sandy Shores.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Killt den Schlitzer

Jetzt habt ihr alle fünf Hinweise gefunden und seid damit dem Schlitzer gefährlich nahe gefunden, weshalb dieser euch töten möchte. Nach dem Fund des letzten Hinweises bekommt ihr eine anonyme SMS, die nur von dem Killer stammen kann und aus dem folgenden Inhalt besteht:

„Ich habe die Schnauze voll von deiner Schnüffelei! Ich will dir nichts vormachen, was als Nächstes passiert, wird dir nicht gefallen.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Und tatsächlich meint es der Schlitzer von Los Santos verdammt ernst. Mit anderen Worten formuliert: Er möchte euch gerne umbringen. Doch wo ist der Schlitzer denn nun zu finden?

Fahrt in der nächsten Nacht nach dem Fund durch Baine County bzw. bewegt euch am besten bewaffnet ohne Fahrzeug durch die Gegend, damit ihr perfekt vorbereitet seid. Denn der Killer wird euch zwischen 19 Uhr und 5 Uhr finden und direkt mit einer Machete angreifen. Achtet also unbedingt auf eure Umgebung und hört auf verdächtige Geräusche, die von einem Verrückten stammen könnten, der geradewegs auf euch zuläuft!

Habt ihr dem Mann endlich mithilfe eurer Waffen gezeigt, wer der Stärkere in Los Santos ist, erhaltet ihr 50.000 GTA-Dollar und außerdem den begehrten Navy Revolver. Solltet ihr es beim ersten Mal nicht schaffen den Schlitzer zu töten, wird dieser so lange versuchen euch zu töten, bis ihr den Spieß erfolgreich umgedreht habt.

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Schließt die Revolver-Herausforderung ab

Möchtet ihr noch mehr Belohnungen erhalten, könnt ihr euch jetzt außerdem an der Challenge für den Navy Revolver versuchen. Diese besteht darin, 50 Kills zu erreichen. Dazu könnt ihr sowohl Zivilisten in „GTA Online“ aber auch Polizisten und andere Spieler erledigen.

Als Belohnung winkt euch anschließend die nette Summe in Höhe von 200.000 GTA-Dollar

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Exklusive Waffe in Red Dead Online

Seid ihr zudem ein begeisterter „Red Dead Online“-Spieler, könnt ihr die Waffe nach den 50 Kills auch in dem Westerntitel von Rockstar nutzen.