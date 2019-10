GTA 5 - Guide: So findet ihr alle 54 Spielkarten in GTA Online

In „GTA Online“ könnt ihr euch unter anderem auf die Suche nach Spielkarten machen, die überall auf der Karte verteilt sind. Wir verraten euch, wo ihr diese genau finden könnt und welche Belohnungen auf erfolgreiche Spürnasen warten.

In „GTA 5“ und GTA Online lassen sich verschiedene Collectibles finden, die überall in Los Santos und Blain County verstreut sind. Damit euch die Suche danach nicht an den Rande eines Nervenzusammenbruchs bringt, erklären wir euch in den folgenden Zeilen, wie ihr die Spielkarten aus dem 19. Jahrhundert finden könnt.

So findet ihr alle Spielkarten in GTA Online

Was gibt es genau zu finden? Insgesamt sind auf der gesamten Karte von „GTA Online“ insgesamt 54 Spielkarten versteckt.

Wie finde ich diese Karten? Wir haben für euch unterhalb dieser Zeilen eine Karte eingebunden, auf der alle Orte markiert sind, an denen ihr eine Spielkarte finden könnt. Befindet ihr euch in der Nähe, blinkt die entsprechende Karte hell auf. Spätestens dann könnt ihr sie eigentlich nicht mehr übersehen. Habt ihr dennoch Schwierigkeiten dabei, empfehlen wir euch in der Nacht loszudüsen, da sich die Karten dann noch deutlich besser von der Umgebung abheben.

Weiterhin empfiehlt es sich über wendige sowie flugfähige Fortbewegungsmittel zu verfügen, damit die Suche nicht allzu lange dauert.

Tipp: Druckt euch die Karte am besten aus und streicht jeden Ort, den ihr bereits besucht habt, mit einem Stift durch. Ansonsten kann es leicht passieren, dass ihr durcheinanderkommt und eine Karte überseht. In diesem Fall müsstet ihr noch einmal alle Orte besuchen - eine nervige Angelegenheit.

Was behalte ich als Belohnung? Natürlich winkt euch am Ende der mühsamen Suche eine Belohnung, auch wenn ihr ein wenig geschummelt habt!

Für die ersten fünf gesammelten Karten erhaltet ihr jeweils 100 Chips pro Karte sowie Erfahrungspunkte. Anschließend bekommt ihr für jede weitere gefundene Karte jeweils 50 weitere Chips. Somit erhaltet ihr für die Spielkarte Nummer 54 satte 2.550 Chips. Insgesamt dürft ihr euch sogar auf 66.650 Chips freuen, wenn ihr alle Collectibles mühsam zusammengetragen habt.

Doch es wird noch besser: Wenn ihr alle 54 Karten aufgesammelt habt, wird zudem euer Kleiderschrank mit dem High Rolle-Outfit gefüllt. Als weiteren Bonus erhält der Kartengeber (Croupier) in eurem Penthouse (muss extra erworben werden) ein schickes, neues Kartenset, das ihr von da an bei jedem Pokerspiel (3-Card-Poker) und beim Blackjack bewundern könnt.

Falls euch die Karte nicht ausreicht, haben wir euch zudem noch ein Video verlinkt, in dem die Fundorte aller Spielkarten ganz genau gezeigt werden.