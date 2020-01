GTA 5 - Guide-Hub: Fundorte aller Sammelgegenstände in GTA Online

In „GTA Online“ gibt es verschiedene Schatzsuchen, die euch nicht nur die Zeit vertreiben können, sondern zudem auch mit großzügigen Belohnungen und exklusiven Waffen locken.

In „GTA Online“ könnt ihr unzähligen Aktivitäten und Modi nachgehen. Doch sollte euch trotzdem einmal langweilig werden, locken zudem verschiedene Schatzsuchen mit Rätseln, an deren Ende verschiedene Belohnungen und sogar exklusive Waffen winken, die ihr sogar in „Red Dead Redemption 2“ freischalten könnt. Außerdem gibt es verschiedene Sammelgegenstände, die euch einige Stunden beschäftigen werden.

Wir haben für euch nachfolgend die wichtigsten Guides zu Schatzsuchen und Sammelaufgaben in „GTA Online“ zusammengefasst.

Exklusive Waffen in GTA Online

In „GTA Online“ gibt es eine neue Schatzsuche, an deren Ende eine ganz besondere Waffe und ein großer Batzen GTA-Dollar auf euch warten. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr den Schlitzer aufspüren könnt und zeigen euch alle Fundorte der Hinweise.

In „GTA Online“ lässt sich eine ganz besondere Waffe finden, wenn ihr im Vorfeld das entsprechende Revolver-Rätsel erfolgreich löst. Wir zeigen euch, wie ihr den Double-Action-Revolver erhaltet.

Unter anderem versteckt sich in der Spielwelt von „GTA Online“ ein mysteriöses Stein-Kriegsbeil, das ihr sogar für den Westerntitel „Red Dead Redemption 2“ freischalten könnt.

Sammelgegenstände in GTA Online

Wir zeigen euch in unserem Guide die Fundorte der 50 Störsender in „GTA Online“, die überall in Los Santos sowie Blaine County verteilt sind und eine satte Belohnung versprechen.

In „GTA Online“ könnt ihr euch unter anderem auf die Suche nach Spielkarten machen, die überall auf der Karte verteilt sind. Wir verraten euch, wo ihr diese genau finden könnt und welche Belohnungen auf erfolgreiche Spürnasen warten.

Ab sofort lassen sich in „GTA Online“ insgesamt 100 Sammelfiguren finden, die bei erfolgreicher Suche eine ganz besondere Belohnung versprechen. Wo diese Figuren in und um Los Santos zu finden sind, zeigen wir euch in unserem News-Artikel.

Ab sofort könnt ihr die bekannten Peyote-Kakteen aus „GTA 5“ auch in „GTA Online“ finden. Allerdings gibt es in der Online-Welt deutlich mehr Pflanzen zu finden. Wir zeigen euch die Pfundorte der neuen Sammelmission.

Hinweis: Mittlerweile hat Rockstar Games die Peyote-Pflanzen in „GTA Online“ deaktiviert.