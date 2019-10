GTA 5 - Guide: Fundorte aller 76 Peyote-Pflanzen in GTA Online

© Rockstar Games / PlayCentral-Bildmontage

Ab sofort könnt ihr die bekannten Peyote-Kakteen aus „GTA 5“ auch in „GTA Online“ finden. Allerdings gibt es in der Online-Welt deutlich mehr Pflanzen zu finden. Wir zeigen euch die Pfundorte der neuen Sammelmission. In GTA 5 könnt ihr verteilt über die gesamte Spielwelt insgesamt 27 sogenannte Peyote-Pflanzen finden, die euch jeweils in ein anderes Tier verwandeln. Bereits vor mehreren Monaten berichteten Dataminer, dass diese Sammelaufgabe auch in den Daten von „GTA Online“ gefunden wurden. Ab sofort könnt ihr euch auf die Suche nach den unterschiedlichen Pflanzen im Online-Modus begeben. Insgesamt hat Rockstar allerdings keine 27, sondern satte 76 Peyote-Kakteen im Spiel versteckt. Wir zeigen euch alle 76 Standorte der Pflanzen auf der unten eingebundenen Karte und dem entsprechenden Video von FoxySnaps. GTA 5 Guide: So findet ihr alle 54 Spielkarten in GTA Online GTA 5 Wir zeigen euch alle Fundorte der 100 Actionfiguren in GTA Online GTA 5 Alle Fahrzeuge des Casino-Updates: Das Motorrad Rampant Rocket - GTA Online Wie starte ich die Mission? Im Gegensatz zu anderen Sammelaufgaben in „GTA Online“ müsst ihr nichts tun, um die Peyote-Mission zu starten. Wenn ihr euch das nächste Mal im Spiel einloggt, solltet ihr eine Benachrichtigung erhalten, dass Peyote-Pflanzen in Los Santos aufgetaucht sind. Konsumiert ihr im Online-Modus eine Pflanze, verwandelt ihr euch in ein beliebiges Tier. Die Reihenfolge in der ihr die Pflanzen findet spielt wohl keine Rolle. Beim Konsum der letzten Pflanze unter bestimmten Bedingungen verwandelt sich euer Charakter in Bigfoot. Wie das geht erklären wir euch hier: GTA 5 Peyote-Pflanze: So verwandelt ihr euch in GTA Online in einen Bigfoot In „GTA 5“ war diese Verwandlung bei der einzigartigen goldenen Peyote-Pflanze der Fall, die nur an einer bestimmten Stelle im Spiel zu einer bestimmten Uhrzeit und Witterungsverhältnissen gefunden werden konnte. Nach einem Neustart von „GTA Online“ werden benutzte Keyote-Pflanzen wieder zurückgesetzt. Gibt es eine große Belohnung? Anders als bei den Spielkarten oder Sammelfiguren erwartet euch nach der erfolgreichen Suche der Pflanzen keine große Belohnung. Dafür erhaltet ihr aber immerhin 5.000 RP, nachdem die Wirkung einer Peyote-Pflanze aufgehört hat. Somit sind insgesamt 380.000 Erfahrungspunkte möglich, um euren Charakter zu leveln. © Rockstar Games / PlayCentral-Bildmontage

