GTA 5 - Das ist GTA Online: Fan-Trailer fasst alle Erweiterungen der letzten Jahre zusammen

Obwohl „GTA 5 Online“ bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, steigen die Spielerzahlen weiterhin an. Der Grund für den großen Erfolg sind vor allem die regelmäßigen Erweiterungen, die den Titel stetig weiter ausbauen. Ein Fan-Trailer demonstriert nun recht gut, wie viele verschiedene Inhalte seit dem Release 2013 hinzugekommen sind und was Neueinsteiger erwartet.

Rockstar Games ist mit GTA Online, dem Multiplayer-Modus zu „GTA 5“, weiterhin auf Erfolgskurs. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sich der aktuelle Ableger der Reihe bis heute über 120 Millionen Mal verkauft hat. 20 Millionen Exemplare davon wurden allein im letzten Jahr verkauft:

Fan-Trailer zeigt die Inhalte der letzten Jahre

Kein Wunder also, dass der Titel auch weiterhin regelmäßig mit kleineren Updates und größeren Erweiterungen ausgestattet wird. So gab es zum Beispiel Ende 2019 einen neuen Heist, der Spieler bis in den Tresorraum des Casinos von Los Santos führt.

Doch angesichts der Tatsache, dass „GTA Online“ bereits 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschien, ist es mittlerweile gar nicht mehr so einfach, bei all den verschiedenen Erweiterungen der letzten Jahre den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund hat ein begeisterter Fan nun einen eigenen Trailer zu „GTA Online“ produziert, der sämtliche veröffentlichten Erweiterungen in unter zwei Minuten zusammenfasst. Dabei läuft im Hintergrund des Fan-Trailers der Song „Steal from Rich, Give to Myself“ von Simon Viklund.

Mittlerweile hat der Clip auf Reddit bereits fast 15.000 Upvotes sowie rund 800 positive Kommentare und scheint damit bei der Community mehr als gut anzukommen. Vor allem demonstrieren die bewegten Bilder die tatsächliche Fülle an Inhalten, die sich mittlerweile in dem Titel befinden.

Im Laufe der Zeit haben sich die Möglichkeit in der Online-Welt also deutlich erweitert, wodurch Spieler immer wieder zurück nach Los Santos reisen. Schließlich könnt ihr zum Beispiel täglich einmal am Tag kostenlos am Glücksrad im Casino drehen und einige wirklich gute Preise abräumen, einen eigenen Nachtclub führen, eine riesige Yacht besitzen, einen waschechten Motorradclub gründen und noch vieles mehr.

Unzählige unterschiedliche Modi, Sammelaufgaben und weitere Aktivitäten können also auch nach so vielen Jahren noch immer unterhalten. Doch trotz der für Rockstar sehr zufriedenstellenden Spielerzahlen könnte sich ein „GTA 6“ bereits im Startblock befinden. Mit dem Release ist aber wohl frühestens 2021 oder 2022 zu rechnen, dann höchstwahrscheinlich direkt für die kommenden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X.

