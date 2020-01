GTA 5 - Goldener Revolver finden - So erhaltet ihr die exklusive Waffe!

In „GTA Online“ lässt sich eine ganz besondere Waffe finden, wenn ihr im Vorfeld das entsprechende Revolver-Rätsel erfolgreich löst. Wir zeigen euch, wie ihr den Double-Action-Revolver erhaltet.

Wartet auf in GTA Online auf eine E-Mail von einem gewissen Van der Linde. Natürlich handelt es sich dabei um eine Anspielung auf Dutch Van der Linde, dem Anführer der gleichnamigen Bande aus „Red Dead Redemption“.

Euch wird durch ein entsprechendes Bild ein Hinweis gegeben, der für jeden Spieler unterschiedlich ausfällt. Schaut anschließend auf eure Karte und ihr werdet einen markierten Bereicht entdecken, in dem sich der Hinwes befindet.

Unser Hinweis befand sich zum Beispiel auf einem Berg im Nordosten der Spielwelt.

Entschlüsselt den Hinweis und begebt euch auf die Suche. Achtet genau auf den Inhalt der Mail. Hier findet ihr nun eine Notiz mit einer Botschaft.

Wo sind die Hinweise? Ihr bekommt nun drei Ziele auf der Karte angezeigt. Geht zu den einzelnen Zielen - je näher ihr dran seid, desto lauter werden akustische Hinweise.

Bei den drei Zielen handelt es sich um die Kiste, in dem sich der Revolver befand, eine Leiche und außerdem eine Schaufel. Findet alle drei Objekte und der Revolver-Fundort wird euch auf der Karte angezeigt.

Findet nun den goldenen Revolver und erfüllt im Anschluss außerdem die Headshot-Herausforderung, um die Waffe auch in „Red Dead Redemption 2“ freizuschalten. Erledigt dazu 50 Spieler in „GTA Online “mit einem Revolver-Headshot. Dabei ist es egal, ob ihr Zivilisten, Polizisten oder andere Spieler ins virtuelle Jenseits schickt.

Glückwunsch, euch werden 250.000 GTA-Dollar auf euer Konto bei der Maze-Bank überwiesen. Meldet ihr euch nun mit eurem verknüpften Social-Club-Kont in „Red Dead Redemption 2“ an, erhaltet ihr den exklusiven Double-Action-Revolver automatisch auch in dem Westerntitel. Schaut dazu einfach in euer Inventar.