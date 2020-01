GTA 5 - Der Geländewagen Nagasaki Outlaw ist ab heute in GTA Online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Geländewagen Nagasaki Outlaw zum Kauf bereit. Dieser kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Geländewagen Nagasaki Outlaw, der für 1.268.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

GTA 5 Der neue Gewinn in GTA Online: Gewinnt den Progen Emerus am Glücksrad

Habt ihr das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit diesem Fahrzeug abgeschlossen, könnt ihr es zum Einkaufspreis von 951.000 GTA-Dollar freischalten.*

„Der Outlaw ist das perfekte Stahlross für den Cowboy von heute. Wenn es heutzutage noch Kuhdiebe und Kopfgeldjäger gäbe, würden die natürlich Pferdekutschen als Fortbewegungsmittel nutzen. Machen Sie jeden Hang und jeden Abwasserkanal zum wilden Grenzland und schon bald streifen Sie durchs gesamte Land der Freiheit. Außerdem wird der scheppernde Motor die enttäuschten Reden Ihrer Mutter übertönen, dass Sie endlich erwachsen werden sollen. Eine Win-Win-Situation.“

© Rockstar Games/PlayCentral.de

Das ist der Nagasaki Outlaw

Der Nagasaki Outlaw ist ein Quad beziehungsweise ein ATV (All Terain Vehicle) und kann als Geländefahrzeug auch durch noch so unwegsame Gebiete fahren. Es basiert auf dem Can-Am Maverick X3 Turbo.

Nagasaki Outlaw