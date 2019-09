GTA 5 - Gamer Grandma: 89-Jährige hält sich mit Spielen geistig fit

Die 89-jährige Japanerin unterhält einen eigenen YouTube-Kanal mit Let's-Play-Videos. Aktuell zählen offenbar „Days Gone“ und „GTA V“ zu ihren Favoriten.

Während sich ältere Menschen zunehmend für digitale Themen interessieren und an PCs oder Mobilgeräte heranwagen, zählt der Bereich Computer- und Videospiele noch eher zu den Nischen dieser Klientel. Dennoch gibt es den einen oder anderen Zocker späteren Semesters, darunter eine 89-jährige Japanerin.

Falls die Online-Übersetzeng des japanischen Originals nichts Falsches ausgespuckt haben sollte, hört die Spielerin im echten Leben auf den Namen Morihamako und wurde 1930 in Tokio geboren. Das Spielen halte sie geistig fit.

Let's-Play-Videos bei YouTube

Morihamako hat einen eigenen YouTube-Kanal mit fast 28.000 Abonnenten, wo sie als Gamer Grandma Spielesessions überträgt. Der Videoverlauf zeigt, dass sie derzeit vor allem von Days Gone und Grand Theft Auto 5 angetan sein muss. Ein Beispielvideo betten wir unter dieser Meldung ein.

Dem japanischen Interview zufolge spiele sie schon seit Jahrzehnten und erzählt etwa von ihrer PC-Engine-Phase Ende der 1980er oder wie sie The Legend of Zelda auf dem NES verschlang. Multiplayer sei aber nicht so ihr Ding – und wenn, dann spiele sie vornehmlich auf dedizierten Servern für Senioren.

Für die Zukunft freue sich Gamer Grandma auf neue Action- und Rollenspiele. Da ihr Skyrim gefallen habe, würde sie gern schnellstmöglich Hand an The Elder Scrolls VI legen, dessen Release jedoch noch in weiter Ferne liegen dürfte.