GTA 5 - Doppelte GTA-Dollar und RP auf Rockstar-Verwandlungsrennen bei GTA Online

GTA Online-Spieler dürfen sich auch in dieser Woche wieder über verschiedene Boni sowie Rabatte in der Online-Welt von GTA 5 freuen. Wir haben wie gewohnt alle relevanten Infos für euch aufgelistet.

Während am gestrigen Dienstag bereits alle Besitzer der Ultimate-Edition von Red Dead Redemption 2 die Beta von Red Dead Online betreten konnten, dürfen heute alle Spieler ran, die den Titel am 26. Oktober 2018, also dem offiziellen Release-Tag gespielt haben. Laut Rockstar wird der Multiplayer zu dem Westerntitel in Zukunft immer weiter ausgebaut und erweitert.

Allerdings heißt das nicht, dass der Online-Modus von GTA 5 nicht ebenfalls weiter von den Entwicklern unterstützt wird. In dieser Woche gewährt Rockstar beispielshalber doppelte GTA-Dollar und RP in allen 39 Verwandlungsrennen, sowie Biker-Clubhaus-Missionen und Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run.

Spart beim Kaufe von ausgewählten Luxusfahrzeugen

Profitiert bis zum 03. Dezember von bis zu 35 Prozent Rabatt auf ausgewählte Sport- und Supersportwagen:

Dinka Jester Classic – 30 % Rabatt

Grotti X80 Proto – 35 % Rabatt

Progen Tyrus – 35 % Rabatt

Overflod Entity XF – 35 % Rabatt

Ubermacht Revolter – 35 % Rabatt

Declasse Drift Tampa – 35 % Rabatt

Ausgewählte Luftfahrzeuge, Schwerlast-Fahrzeuge & mehr

Sichert euch bis zu 40 Prozent Rabatt auf schwere Kolosse wie die mobile Kommandozentrale und den Rhino-Panzer oder erweitert eure Armada mit einer Auswahl an Luxus-Luftfahrzeugen.

Mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Renovierungen für die mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Rhino – 40 % Rabatt

Cargobob – 40 % Rabatt

Buckingham Swift Deluxe – 40 % Rabatt

Buckingham Howard NX-25 – 35 % Rabatt

Nagasaki Havok – 35 % Rabatt

Buckingham Alpha-Z1 – 35 % Rabatt

Rüstet euch außerdem die ganze Woche mit stark rabattierten Waffen aus, inklusive 25 Prozent Rabatt auf explosive Grundausstattung wie Haftbomben, Granaten und mehr:

Sturmgewehre – 25 % Rabatt

Schrotflinten – 25 % Rabatt

Scharfschützengewehre – 25 % Rabatt

Explosive Munition & Wurfwaffen – 25 % Rabatt

Raketenwerfer – 25 % Rabatt

Granatwerfer – 25 % Rabatt