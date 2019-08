GTA 5 - Doppelte Boni, Rabatte und ein Gratis-T-Shirt in GTA Online

Wir fassen für euch die neuesten Inhalte, Boni und Rabatte zusammen, die Rockstar Games derzeit in „GTA Online“ anbietet. Außerdem könnt ihr am Glücksrad den Supersportwagen Cheval Taipan gewinnen.

Passend zum Wochenende gibt es gleich mehrere Gründe, um sich mal wieder in den Multiplayer-Modus von GTA 5 einzuloggen. Denn neben dem neuen Fahrzeug Ocelot Locust, den wir euch bereits in diesem News-Artikel vorgestellt haben, dürfen sich alle „GTA-Online“-Spieler auf Rabatte, Boni und sogar ein Gratis-T-Shirt freuen.

Kostenlose Inhalte abstauben

Den Ocelot Locust könnt ihr ab sofort bei Legendary Motorsport erwerben, um anschließend die Straßen von Los Santos unsicher zu machen.

Wenn es gleich noch ein passendes T-Shirt dazu sein soll, dann habt ihr Glück. Denn alle Spieler bekommen in dieser Woche ein Ocelot-T-Shirt geschenkt.

Wenn ihr bis zum 04. September „GTA Online“ spielt, erhaltet ihr zudem die kostenlosen Designs Sessanta Nove (Monogram) und Sessanta Nove (mehrfarbig) für den HVY Barrage, den HVY APC und die Pegassi Oppressor.

© Rockstar Games

Zusätzliche GTA-Dollar könnt ihr an diesem Wochenende erwirtschaften, wenn ihr euch in euren unterirdischen Bunker begebt. Bei Verkaufsmissionen aus Gunrunning erhaltet ihr bis zum 04. September doppelte GTA-Dollar. Forschung geht im Bunker übrigens im selben Zeitraum doppelt so schnell.

Doppelte GTA-Dollar und RP gibt es bei der Bunkerserie bei Modi wie Juggernaut, Jede Kugel zählt und mehr. Begebt euch dazu zu der Bunkerserie-Markierung auf der Karte.

Glücksrad: Ein neuer Gewinn wartet auf euch

Solltet ihr über ein besonders glückliches Händchen verfügen, empfiehlt sich ein Gang ins örtliche Casino. Hier könnt ihr in der Lobby einmal am Tag kostenlos am Glücksrad drehen und als Hauptpreis den Supersportwagen Cheval Taipan gewinnen. Doch auch GTA-Dollar, RP und Bekleidung könnt ihr mit nur einem Dreh abräumen!

Rabatte von 40%

Diese Woche könnt ihr von 40 Prozent Rabatt auf Bunker, Hangars, dazugehörige Renovierungen & Erweiterungen und mehr profitieren:

Bunker

Bunker-Renovierungen & -Erweiterungen

Hangars

Hangar-Werkstatt

Hangar-Renovierungen & -Erweiterungen

V-65 Molotok (Flugzeug)

Mammoth Thruster (Militärfahrzeug)

HVY Barrage (Militärfahrzeug)

HVY MTW (Militärfahrzeug)

Överflöd Entity XXR (Supersportwagen)

Coil Cyclone (Supersportwagen)

Ocelot Lynx (Sportwagen)

Twitch-Prime-Rabatte

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Twitch-Konto vor dem 26. August mit ihrem Konto beim Rockstar Games Social Club verbunden haben, erhalten 75 Prozent Rabatt auf den Akula und den HVY Menacer. Sie erhalten außerdem weitere 10 Prozent Rabatt auf die wöchentlichen Rabatte, die oben aufgelistet sind. Besucht Twitch Prime, um euch anzumelden und Zugriff auf die Vorteile der nächsten Woche zu erhalten.

Alle News und Infos rund um „GTA Online“ findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.