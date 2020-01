GTA 5 - $2 Millionen: So erhaltet ihr in GTA Online ganz einfach den bislang höchsten Geldbonus

Da sich Entwickler Rockstar Games bei seinen beiden Multiplayer-Titeln „GTA Online“ und „Red Dead Online“ über eine „rekordverdächtige Weihnachtszeit“ freuen kann, winken derzeit für alle Spieler Geschenke. Wir erklären, was ihr dafür machen müsst.

Worum geht es? Höchster Geldbonus in GTA Online

Höchster Geldbonus in GTA Online Wann kommt der neue Geldbonus? 30. Januar - 5. Februar / 6. - 12. Februar

30. Januar - 5. Februar / 6. - 12. Februar Wie hoch ist der Geldbonus? Insgesamt $2.000.000

In GTA Online gibt es zahlreiche Inhalte wie Immobilien oder Fahrzeuge, die jedoch erst gegen einen oft ziemlich saftigen Kaufpreis in euren Besitz übergehen. Doch was machen, wenn das eigene Konto mal wieder so gut wie leer ist und der Monat noch nicht einmal zur Hälfe vorüber?

Im Grunde gibt es für dieses Problem nur die folgenden beiden Lösungen: Entweder ihr investiert sehr viel Zeit in die verschiedenen Modi und versucht euch zudem an einem der sehr viel GTA-Dollar versprechenden Heist-Missionen, um an Geld zu kommen oder ihr kauft euch für Echtgeld die sogenannten Shark Cards.

Rockstar Games Online-Modi feiern hohe Spielerzahlen: Entwickler lassen Geschenke regnen

Schnell und einfach reich werden

Doch in den kommenden Tagen gibt es eine dritte Möglichkeit, um liquide zu werden und sich endlich mal wieder etwas zu leisten zu können. Denn Rockstar verschenkt insgesamt satte 2.000.000 GTA-Dollar an alle Spieler, die sich in den Titel einloggen.

Ab Donnerstag, den 30. Januar 2020 könnt ihr euch 1.000.000 GTA-Dollar sichern, wenn ihr vor dem 5. Februar „GTA Online“ spielt. Wenn ihr euch zudem zwischen dem 6. und dem 12. Februar in den Online-Titel einloggt, erhaltet ihr erneut 1.000.000 GTA-Dollar.

Ihr solltet in den angegebenen Zeiträumen also „GTA Online“ zumindest für einige Minuten starten, um das Geld auf euer virtuelles Konto überwiesen zu bekommen, denn das kann euch dann keiner mehr nehmen!

Bei dem Geldregen handelt es sich übrigens um den größten Geldbonus, den Spieler in dem Multiplayer-Spiel bislang erhalten konnten.

Als Vergleich: Eine Great Shark Cash Card im Wert von 1.250.000 GTA-Dollar kostet auf Amazon 14,99 Euro. Ihr erhaltet also lediglich durch das Einloggen in das Spiel GTA-Dollar im Wert von ungefähr 20 Euro.

