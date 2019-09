GTA 5 - Dieses neue Fahrzeug ist ab Donnerstag in GTA online verfügbar

Entwickler Rockstar Games wird am morgigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab dann in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den Sportwagen Ocelot Jugular, der für 1.225.000 GTA-Dollar bei Legendary Motorsport auf euch wartet.

Der Jugular wurde in „Grand Theft Auto 1“ als Zweitürer von Jugular hergestellt. In „GTA Online“ wird der Ocelot Jugular von Ocelot hergestellt, wodurch das Fahrzeug über ein komplett neues Design verfügt und getreu seinem Namen auf dem Jaguar XE SV Project 8 basiert. Die Scheinwerfer ähneln dem BMW 8er der 2. Generation, während die Frontstoßstange dem Mercedes AMG GT R entnommen ist.

Laut dem Twitter-Nutzer Classique gibt es bei dem Ocelot Jugular in „GTA Online“ keinerlei Möglichkeit, den Spoiler auf reguläre Art und Weise zu entfernen. Doch es gibt andere Möglichkeiten:

The upcoming vehicle on Thursday, Ocelot Jugular in #GTAOnline, doesn't have an option to remove the spoiler. However, you can do the LSC "flip" exploit to get rid of it to allow it a more "clean" look. The "flip" exploit allows you to get rid of other things on select cars. pic.twitter.com/TLBv7byhzy