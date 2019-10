GTA 5 - Dieser klassische Sportwagen ist ab heute in GTA online verfügbar

Ab sofort steht in „GTA Online“ der Weeny Dynasty zum Kauf bereit. Dieser kann bei Southern San Andreas Super Autos für das nötige Kleingeld erworben werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos in unserer News zusammengefasst.

Entwickler Rockstar Games hat am heutigen Donnerstag ein neues Fahrzeug freigeschaltet, das ab sofort in GTA Online erworben werden kann. In dieser Woche handelt es sich dabei um den klassischen Sportwagen Weeny Dynasty, der für 450.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos auf euch wartet.

In der vergangenen Woche gab es den Geländewagen Sportwagen Ocelot Jugular. Dieser kann seitdem ebenfalls bei Southern San Andreas Super Autos gekauft werden.

Alle Infos zu diesem Fahrzeug haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst:

GTA 5 Dieser Sportwagen ist ab heute endlich in GTA online verfügbar

Das ist der Weeny Dynasty

Beim Weeny Dynasty handelt es sich im Wesentlichen um den Morris Oxford III ohne viertel Heckfenster und einige geringfügige Änderungen. Einige Details verweisen jedoch auf sein indisches Gegenstück, den Hindustan Ambassador, bei dem es sich im Grunde um dasselbe Auto mit einigen kleineren Änderungen handelt. Das vordere Ende scheint eine Kombination zwischen dem Hindustan Ambassador und dem Morris Oxford Farina zu sein (vor allem die Blinker im Kühlergrill).

Eine der Optionen bei Los Santos Customs, die für den Kühlergrill erhältlich sind, ähnelt dem vorderen Teil des Morris Minor. Das Heck, die hinteren Kotflügel und das Rad haben dagegen Ähnlichkeit mit denen des Checker-Taxis mit leichten Stilelementen der Hudson Hornet von 1954.

Mehrere Modifikationen für den Dynasty beziehen sich auf verschiedene Entwicklungen und die Kultur rund um den Hindustan Ambassador, wie zum Beispiel mit Kunststoff verlängerte Stoßstangen und ein Taxischild.

Der Dynasty hat ein einfaches Chassis mit verschiedenen klassischen Elementen. Die allgemeine Karosserie ist in einer Primärfarbe lackiert, während das Dach und die Säulen in einer Sekundärfarbe gehalten sind. Rund um das Fahrzeug sind Chromteile zu erkennen, hauptsächlich Stoßstangen, Kühlergrill und Fensterverkleidung.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch ein Video eingebunden, das den Weeny Dynasty im Detail vorstellt.

Weeny Dynasty