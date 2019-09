GTA 5 - Diesen Sportwagen könnt ihr ab sofort am Glücksrad in GTA Online gewinnen

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug gefällt euch von den aktuellen Boliden des Casino-Updates am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Regulär ist das Fahrzeug durch das Executives and other Criminals-Update im Dezember 2015 in das Spiel integriert worden und kann bei Legendary Motorsport für 995.000 GTA-Dollar erworben werden.

Das vor wenigen Wochen veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto gewinnen - auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

Mit einer guten Portion Glück könnt ihr in dieser Woche am Glücksrad im Casino von Los Santos den Sportwagen Declasse Mamba gewinnen.

